Casi 35 participantes en el programa Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez (Cádiz)

El programa formativo 'Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La quinta edición del Programa Formativo 'Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez' ha contado con la participación de 34 profesionales que, durante las 61 horas lectivas de que ha constado el citado programa, han realizado 27 actividades con el objetivo de conocer los servicios turísticos, culturales y patrimoniales de Jerez desde la perspectiva de ser base como opción de emprendimiento.

En el transcurso del acto se han entregado los diplomas al alumnado participante así como al profesorado y a los ponentes. Igualmente han sido reconocidos los alumnos con más horas lectivas, en concreto, Francisco Manuel Buzón, Linda Havik, Fanny Montazem y José Pablo Rivero, según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha destacado que "el programa ha cumplido con creces sus objetivos y ha contado con una participación importante, que además ha valorado en la encuesta de satisfacción de las actividades con un 4,82 sobre 5 y con un 4,89 al profesorado también sobre un parámetro máximo de 5" y ha añadido que "hay que destacar la puntuación de 4,92 sobre 5 en la valoración de la atención de los organizadores. Son datos que nos animan a seguir trabajando en la misma línea y seguir optimizando esta importante acción formativa que desarrollamos desde el Ayuntamiento".

Asimismo, el programa ha sido organizado por la tenencia de alcaldía de Transformación Digital, Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital, Simplificación Administrativa y Seguridad, que dirige José Ignacio Martínez; así como por la delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Jerez Ciudad Cultural. En este sentido, Martínez y Francisco Zurita han coincidido en el agradecimiento a los técnicos de las áreas de Cultura y de Empresa que han formado parte del profesorado así como a otras personas de reconocimiento en la ciudad como Agustín García Lázaro y Manuel Romero Bejarano que han sido ponentes en el mismo.

Del mismo modo, han destacado como "uno de los hitos más importantes" en el desarrollo de la programación la presentación de la Capitalidad Gastronómica Española que ostenta Jerez durante 2026 por parte del teniente de alcaldesa Antonio Real.

En contexto, esta quinta edición ha ofrecido un programa "muy diverso y adaptado a las nuevas necesidades tecnológicas" de tales sectores económicos y se ha desarrollado desde el pasado mes de febrero y hasta el presente mes de junio. El programa ha adaptado su formato y duración a una situación de crecimiento y desarrollo del sector turístico y de nuevas oportunidades para el sector de la cultura. Las principales novedades del mismo se han centrado en el apartado de la formación empresarial, puesto que se trata de un programa de formación especializada en el que la temática tecnológica se ha reforzado en cuanto a la ampliación de contenidos.

Martínez y Zurita han agradecido igualmente a las empresas e instituciones que han colaborado con el programa, como Fundación Andrés de Ribera, De Velo y Mantilla, Brandon Tourist, Tonelería Páez Lobato, Coworking Cultura y Empresa de la Cámara de Comercio de Jerez, Grupo CEN-Eventos & Networking y el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI Bahía de Cádiz, así como a BB Jerez por la visita realizada por los participantes y el patrocinio del acto de clausura por parte de Bodegas Álvaro Domecq.