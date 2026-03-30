El Cecop de Semana Santa en Jerez registra 18 incidencias leves durante Sábado de Pasión y Domingo de Ramos

Nazarenos de la Hermandad de La Entrega buscando el centro de Jerez por la Avenida Domecq a las cuatro de la tarde del Sábado de Pasión. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha registrado 18 incidencias durante el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos, todas de carácter leve y que han tenido como origen asistencia coordinada por parte de los efectivos de emergencias y Policía Local a personas que presentaban malestar general en algunos casos y, en otros, desvanecimiento sin mayores consecuencias.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que la mayoría se han producido en Rafael Rivero, plaza Santiago, rotonda Casinos, plaza del Arenal, plaza de San Marcos y Santo Domingo, lugares donde se concentran mucho público para ver el transcurrir de las hermandades por el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento ha destacado la novedad de una mayor frecuencia de paso en los pasos de peatones de la Carrera Oficial, establecida en consenso entre Ayuntamiento y Unión de Hermandades en las reuniones técnicas, y que han cumplido con el objetivo de facilitar una mayor permeabilidad entre las dos zonas que flanquean la Carrera Oficial.

Coordinados por la Policía Local y por vigilantes, y con la dotación de desfibriladores en todos los pasos de peatones, los pasos de peatones de Carrera Oficial están situados en Alameda Cristina a San Juan de Letrán, doble sentido; Rotonda Casinos, un solo sentido, desde Banco BBVA hacia Bizcocheros; Alameda Banco, un solo sentido, desde tienda Primor hacia Plaza del Banco; Gallo Azul, en dos sentidos; Arenal, un sentido, desde esquina Ocaso a la Puerta de la Caixa; Señor de la Puerta Real, un solo sentido, desde calle Remedios a calle Latorre; Limones hacia Amargura, en los dos sentidos.