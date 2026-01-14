El Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal de Jerez nace como puente entre profesionales y jóvenes talentos

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, presentando el primer Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, ha presentado el primer Ciclo de Música de Cámara de la Banda Municipal de la ciudad, una cita que se desarrollará del 20 al 22 de enero y que se plantea como un puente entre músicos profesionales y jóvenes talentos.

En concreto, Zurita ha explicado que este nuevo ciclo nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro artístico y formativo "de primer nivel", poniendo en valor el trabajo colaborativo entre principales entidades musicales de la ciudad y reforzando la labor de la Banda Municipal como motor cultural.

Asimismo, uno de los pilares de esta propuesta musical es la creación de sinergias con otras entidades. En esta edición, la Banda Municipal suma esfuerzos con el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro y la Joven Camerata, a quienes el delegado ha agradecido su implicación, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Durante la presentación, Zurita ha subrayado "el impulso decidido" que el gobierno local "está otorgando a la Banda Municipal", calificándola como una institución "profundamente arraigada en la identidad cultural" de la ciudad.

"Este respaldo es un compromiso claro con el talento y la excelencia", ha manifestado, destacando que el ciclo es "una prueba de la voluntad de los músicos por explorar nuevos formatos y ganar protagonismo como agentes activos con nuevas propuestas que atraen a nuevos públicos".

El responsable municipal de Cultura ha recordado que este enfoque "innovador, participativo y abierto está en la base de la candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura en 2031".

Por su parte, el director de la Banda Municipal de Música, Luis Alfonso Román Cárdenas, ha destacado la importancia de establecer vínculos con la Joven Camerata de la Orquesta Álvarez Beigbeder y el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, en el marco de un ciclo que nace con la vocación de integrar de forma progresiva a más entidades musicales de Jerez en futuras ediciones.

Con más detalle, Luis Alfonso Román ha explicado que el programa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, comenzando todas las actividades a las 18,00 horas.

El martes 20 tendrá lugar la inauguración con la participación de la Joven Camerata, jornada en la que la Banda Municipal intervendrá con la formación de cuartetos de clarinete y saxofón, mientras que el Conservatorio aportará sus ensembles de percusión y metales.

El miércoles 21 la programación se centrará en los profesores de la Banda Municipal, quienes actuarán de forma individual o en dúos, con el acompañamiento del pianista Rubén Orellana, profesor del Conservatorio, cuya labor ha sido clave en la preparación del repertorio.

Finalmente, el jueves 22 el ciclo será clausurado por los alumnos del Conservatorio a través de una selección de dúos y tríos con piano. Además, como broche se organizará una jam session con el objetivo de crear un ambiente distendido y participativo, invitando a tomar parte a los profesores de las entidades colaboradoras, así como a cualquier músico independiente que desee colaborar con su instrumento o su voz en esta sesión dedicada al jazz.

En su intervención, Magdalena Garrido, representante de la Joven Camerata Jerezana de la Orquesta Álvarez Beigbeder, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Banda Municipal por la invitación a participar en este ciclo, subrayando "el profundo significado histórico" de este encuentro y recordando que Germán Álvarez Beigbeder fue el fundador de la propia Banda Municipal.

También ha resaltado la participación el martes día 20 del dúo de teclado y oboe que interpretará dos movimientos de 'Fantasía Atlántida', de Saulo Ruiz Moreno, estrenada el pasado mes de noviembre en los Claustros de Santo Domingo, y también la participación de un cuarteto de oboes, violín y violonchelo, que interpretará el célebre 'Canon' de Johann Pachelbel.

El ciclo se celebrará en los Claustros de Santo Domingo, en la Sala Refectorio, a las 18,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.