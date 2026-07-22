La Comisión Especial dictamina favorablemente la Cuenta General 2024 de Jerez, que debe pasar por Pleno

Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión Especial de Cuentas en Jerez de la Frontera se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento para emitir su dictamen, favorable, de la Cuenta General del Ejercicio 2024, en cumplimiento de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una vez dictaminadas, se procederá a la publicación de la Cuenta 2024 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones, tal y como ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la Cuenta General del Ejercicio 2024, que ha sido apoyada por el PP, con la abstención de Vox y La Confluencia y el voto en contra del PSOE, será llevada a Pleno para su aprobación.

Asimismo, ha señalado que esta Cuenta General comprende la Cuenta del Ayuntamiento de Jerez; la Cuenta de la Fundación Municipal de Formación y Empleo; y las Cuentas de las Sociedades Mercantiles Locales, como son Corporación Municipal de Jerez (Comujesa); Explotación de los Montes de Propios (Ememsa) y la Empresa municipal de la Vivienda (Emuvijesa). Igualmente, se incluyen las cuentas de las sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene capital mayoritario, que son Mercajerez y Circuito de Jerez (Cirjesa).

También se incluyen las cuentas de las Fundaciones Locales Andrés de Ribera, Centro de Acogida San José, José Manuel Caballero Bonald y Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez (Fundarte).