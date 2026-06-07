La Comisión de Patrimonio autoriza actuaciones de reparación y reforma en la Escuela de Arte de Jerez (Cádiz)

Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico ha celebrado una nueva sesión en la que se ha dictaminado alrededor de una quincena de propuestas de intervención en el centro histórico, tanto de particulares como de empresas y administraciones públicas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, dentro del orden del día destacan dos propuestas de intervención en la Escuela de Arte de Jerez para llevar a cabo una serie de mejoras y adaptaciones de espacios a las necesidades actuales del profesorado y el alumnado.

La primera de estas intervenciones va destinada a la reparación de patologías existentes en forjados, cubiertas y fachadas del citado edificio, incluyendo, entre otros trabajos, el adecentamiento de los tramos del forjado de la planta primera de la galería del claustro, cambio de solerías o saneamiento de vigas metálicas. Igualmente, se prevé la reparación de bóvedas del salón de actos y la eliminación de humedades presentes en los muros.

De igual forma, se procederá al arreglo del muro y del forjado de cubierta en una de las aulas, y a la ejecución de actuaciones de reforma en el sótano del edificio y en la zona de patios. También se incluye la reparación de la fachada del edificio que da a la calle Ídolos, así como otras intervenciones de mejora en el patio del claustro.

La segunda intervención que se acometerá en la Escuela de Arte va dirigida a la ejecución de obras de adecuación en el patio secundario al objeto de destinar parte del mismo a zona de trabajo de distintas tareas que son más apropiadas, por motivo de seguridad, para el aire libre (en lugar de en el interior de las aulas), como pueden ser trabajos de soldadura y de aplicación de resinas y otros productos químicos.

Asimismo, se prevé la colocación de una nueva solería en toda la superficie del patio, ya que la actual presenta un mal estado de conservación, y se dotará de tomas de corriente y agua a la nueva zona de trabajo exterior.

Entre otros asuntos destacados del orden del día, la Comisión de Patrimonio Histórico ha dictaminado favorablemente la construcción de un edificio para cinco viviendas en un solar de 312 metros cuadrados que lleva mucho tiempo sin edificar de la calle Puerto, el cual constará de plantas sótano, baja y alta conectadas entre sí mediante un ascensor accesible; el edificio se estructurará en torno a un patio, destinándose las plantas baja y primera al uso residencial, y el sótano a plazas de aparcamiento y trasteros.

Por otro lado, se ha aprobado la propuesta de adecuación de un casco bodeguero de 279 metros cuadrados situado en la calle Rayón para darle uso de oficina, para lo cual, se llevará a cabo una nueva distribución del inmueble, creando una sala diáfana para dos despachos, una zona de atención al público y una zona de reuniones, entre otras dependencias.

Además, la Comisión ha dado luz verde a otras propuestas, entre ellas, las obras de adecuación y adaptación interior de local donde se ubicaba el antiguo bar Maypa en la calle Ramón de Cala, para vivienda; la construcción de una vivienda en una finca de la calle Mariñíguez; la adecuación interior de un local de la calle Porvenir, que ha tenido uso comercial, para destinarlo a una ludoteca; las obras de conservación y reparación de un edificio residencial de la calle Sol; y las obras de redistribución y cambio de uso de un local de la calle Francos para vivienda con dos dormitorios.