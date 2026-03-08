La Comisión de Patrimonio de Jerez (Cádiz) da luz verde a nuevas viviendas, mejoras en equipamientos y reformas

Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE JEREZ (CÁDIZ)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado esta semana una nueva sesión para abordar un extenso orden del día, con 26 propuestas de intervención, entre las que figuran proyectos de reforma de inmuebles destinados a nuevas viviendas, mejoras en equipamientos o reparaciones puntuales en edificios que presentan deficiencias que afectan a fachadas y a la vía pública, entre otros.

Tanto el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, como la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, que han presidido la reunión, han coincidido en señalar el interés de la amplia variedad de propuestas que se han puesto en común y que se han dictaminado por parte de la Comisión de Patrimonio, destacando los trabajos de mantenimiento e impermeabilización que se van a acometer en parte de la cubierta del edificio de viviendas de alquiler social de la calle Liebre.

Se trata de un espacio bodeguero que data del siglo XIX y que fue rehabilitado en 2007 para albergar viviendas en régimen de alquiler social, siendo su titular la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa.

Los trabajos consisten en una actuación completa en la cubierta que incluye el desmontaje de tejas, la realización de un nuevo aislamiento y la impermeabilización y posterior cubrición con las mismas tejas desmontadas, finalizando con la aplicación de pintura blanca lisa en la zona de actuación.

Asimismo, se ha autorizado una intervención en el colegio San Juan Bosco consistente en la rehabilitación del peto de la cubierta del edificio anexo del centro que da hacia el patio interior y a la calle Cabezas, y que presenta algunos desperfectos que van a ser subsanados, recuperando la estabilidad y las condiciones de seguridad y mejorando la protección para evitar la entrada de agua.

NUEVAS VIVIENDAS

En materia residencial, se han autorizado las obras de reforma interior de la planta primera de un inmueble de la calle Doña Blanca, cuyo uso anterior era de comercio, y que se pretende destinar a tres viviendas y un trastero; para ello, se procederá a la colocación de nueva tabiquería, revestimientos, sanitarios, instalaciones y nuevas carpinterías, así como de adaptación de fachadas a su nuevo uso.

También se ha dado el visto bueno a la solicitud presentada para la viabilidad de un proyecto de rehabilitación de un casco de bodega situado en la calle Clavel en el que se pretenden habilitar dos viviendas tipo dúplex, las cuales se organizarán en torno a un patio central comunitario.

En otro orden de cosas, se ha dictaminado favorablemente la propuesta que ha presentado la Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Soledad y Sagrado Descendimiento para la instalación de un azulejo de denominación de vía en un tramo de la calle Porvera, concretamente en la esquina del edificio de la Escuela de Arte, a una altura similar a la de otros rótulos existentes en la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objeto, según explica la Hermandad en su solicitud, "poner el broche de oro a la conmemoración, durante el pasado año 2025, del 225 Aniversario de la hechura de la imagen de Nuestra Madre y Señora de la Soledad. "Consideramos que esta efemérides constituye una ocasión especialmente significativa para poner en valor que, desde el año 1564, la ciudad de Jerez rinde culto en este enclave a la devoción de la Soledad".

Entre otros asuntos de interés que han sido autorizados por la Comisión Local de Patrimonio Histórico figuran los trabajos de reconstrucción parcial de los elementos estructurales dañados de un balcón situado en un edificio de la Plaza Aladro que ha sufrido desprendimientos hacía la vía pública, devolviéndolo a su estado original.

La actuación conlleva, además, y como medida de prevención, el estudio de los balcones de plantas superiores con el fin de comprobar su estado de conservación.

También se ha dado luz verde a las siguientes propuestas: obras de mejora en una finca en mal estado de la calle Gaitán consistentes en la limpieza y reposición de tejas en la cubierta, reparación de balcones y cornisas y de zonas desprendidas en fachada; reforma de la fachada y adaptación interior de un local de la calle Circo para adaptarlo a un establecimiento comercial de venta de material eléctrico; y adaptación y redistribución interior de un local de la planta baja de un edificio residencial de la calle Sancho Vizcaíno para convertirlo en oficina; y reparación de tejas en una nave catalogada de la calle Zaragoza.