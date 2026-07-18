Continúan las obras de la glorieta María Gutiérrez Rey para "optimizar la circulación" en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Obras de la glorieta María Gutiérrez Rey en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que las obras de la glorieta María Gutiérrez Rey, entre las avenidas Descartes y San José Obrero, se están desarrollando "a buen ritmo", con el objetivo de construir un nexo de conexión viaria definitivo y optimizar la circulación y la seguridad vial. Así, ha destacado que de esta nueva rotonda "arrancará la futura carretera que irá desde Jerez a Guadalcacín", una obra que correrá a cargo de la Diputación Provincial.

En una nota de prensa, el Consistorio jerezano ha informado que la glorieta María Gutiérrez Rey tenía anteriormente carácter provisional y que fue implantada "como solución para ordenar el tráfico en un cruce complejo, debido a la existencia de varias intersecciones". Por ello, tras haber comprobado "el buen funcionamiento de esta medida de seguridad vial y la mejora de la fluidez del tráfico rodado, el Ayuntamiento está acometiendo su adecuación definitiva".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha presentado el proyecto de esta obra a los vecinos de San José Obrero en el transcurso de un encuentro, en el que se ha rendido homenaje a la líder del movimiento vecinal María Gutiérrez Rey, denominando con su nombre a esta glorieta.

En este contexto, la administración local ha señalado que "las obras contemplan la eliminación de los bordillos provisionales que se habían instalado sobre el aglomerado existente, así como la mejora integral del espacio interior de la glorieta, que finalizará con la decoración de mediante piedras de color azul y blanco y una serie de plantas".

Con esta actuación "se persigue, tanto la funcionalidad como la imagen urbana del entorno, dotando a la glorieta de una solución más eficiente, segura y sostenible, al tiempo que se optimizan las condiciones de drenaje y conservación del espacio público", ha indicado García-Pelayo. Los trabajos de esta rotonda fueron adjudicados a la empresa Infraestructuras Urbanas y Medioambientales, S.L, por importe de 45.299 euros y un plazo de ejecución de un mes.