La crecida del río Guadalete pone en alerta a Jerez (Cádiz) con posibles inundaciones en zonas urbanas

Imagen de la barriada de La Corta en Jerez de la Frontera (Cádiz)inundada tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad. A 5 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado en la tarde de este viernes sobre el protocolo de actuación preventivo que se ha previsto de cara a posibles inundaciones que puedan producirse en el casco urbano de la ciudad debido a que los colectores "ya están saturados de agua" por las lluvias y la situación de crecida del río Guadalete.

A partir del sábado se esperan nuevos episodios de lluvia intensas en la ciudad, por lo que todas las áreas y servicios municipales han adelantado un protocolo de actuación preventivo con nueve delegaciones municipales activas, como son Seguridad, Movilidad, Limpieza, Inclusión Social, Salud, Urbanismo, Educación, Comercio y Participación Ciudadana.

"Esperamos que no se llegue a producir esta situación, pero como estamos convencidos de que la anticipación es fundamental hemos elaborado este protocolo preventivo", ha indicado la alcaldesa, quien ha dicho que "hay que tomar decisiones" para que los daños "estén controlados".

Como ha explicado García-Pelayo "en toda la ciudad pueden darse casos de que, si llueve mucho, el agua pueda rebosar, de forma más importante, en las zonas de cota más baja definidas por los técnicos".

En concreto, las siete zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal, la avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario), Santo Tomás de Aquino, las barriadas de La Liberación, Cerrofruto y Los Pitufos, así como el Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica. Pueden ver afectados también los colegios La Juventud, Poeta Carlos Álvarez, San Vicente de Paul y el Centro de Salud Sur.

La alcaldesa y los delegados han llamado personalmente a asociaciones de vecinos, Adecosur, empresas del Polígono El Portal, Iglesia Evangélica Philadelphia, Centro de mayores, AFA La Merced y Hospital HLA Puertas del Sur para informarles de la situación y el protocolo de actuación. También se ha hablado con los delegados territoriales de Salud, Educación y Fomento.

El protocolo establece que desde esta tarde se están colocando carteles informativos en toda la zona avisando de posibilidad de inundaciones y se avisará a los propietarios para que retiren los vehículos de estas calles. Además, el sábado por la mañana se retirarán los contenedores a zonas más altas y se realizarán cortes de tráfico si fuera necesario en Blas Infante sentido Balneario, en avenida Puertas del Sur sentido Balneario y en la rotonda Balneario desde calle Beato de Cádiz.

La recogida de basuras se realizará con normalidad salvo que el agua lo impida y se ha pedido a los vecinos que no depositen basura mientras no estén los contenedores. Además, el servicio de autobuses funcionará con normalidad mientras que la lluvia no lo impida.

La alcaldesa ha reiterado una llamada a la precaución de todo el término municipal y a la calma, entendiendo que "es posible que no se llegue a esta situación" pero que "tenemos que estar preparados".

Así, ha pedido "confianza" en el criterio de los técnicos y ha pedido de nuevo la colaboración ciudadana. "Ya hemos comprobado que la anticipación y la prevención están resultando vital", ha afirmado.

Además, ha indicado que se sigue "muy preocupados" por la zona rural, donde en estos momentos hay 2.289 personas evacuadas en La Greduela, La Ina, Las Pachecas, Cejos del Inglés, El Portal, Portalillo, La Corta, Lomopardo, San Isidro del Guadalete, Rabanito (Guadalcacín), Mesas del Corral y Rajamancera. Además, 4.927 personas están incomunicadas por carretera en las localidades de San Isidro, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla y más de 7.200 personas se pueden ver afectadas por un posible desbordamiento del arroyo Salado en Estella, Magallanes, La Barca, Cuartillos y La Guareña.

Actualmente, de las 2.289 personas evacuadas, hay 228 realojadas en distintos equipamientos, en concreto, 47 en el Albergue Municipal, 36 en Interjuven, 36 en hoteles y hostales de la ciudad, siete de ellas menores, 32 en el Hogar San Juan, 59 en Cáritas de El Portal y siete en el CEIP de El Portal, donde se han instalado 30 camas con Cruz Roja y 11 en Chapín.

En cuanto a los animales de compañía, hay 29 entre perros, gatos, un pony y un caballo en el Centro de Protección Animal y cinco caballos cobijados en Sementales.

La alcaldesa también ha recordado que Tomás Sampalo y Carmen Pina están coordinando todos los ofrecimientos de solidaridad de las distintas asociaciones, entidades y ciudadanos en general.