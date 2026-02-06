Herido un joven de 25 años tras ser atropellado por un turismo en Santander

Archivo - Ambulancias en el Hospital Marqués de Valdecilla - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha sido trasladado esta mañana al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander tras ser atropellado por un turismo dentro de un paso de peatones.

El suceso ha ocurrido sobre las 7.30 horas en la calle Gutiérrez Solana de la capital cántabra.

Al lugar acudió una Unidad de Atestados de la Policía de Santander que auxiliaron al herido y realizaron el correspondiente informe técnico, y una ambulancia del 061, que le trasladó a Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.