Los Cursos de Verano de la UCA y UNIA en Jerez se celebrarán del 15 al 23 de septiembre en el Alcázar

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y los rectores de la UNIA, José Ignacio García, y de la UCA, Casimiro Mantell, presentando los Cursos de Verano. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La segunda edición de los Cursos Universitarios de Verano en Jerez 2026 tendrán lugar del 15 al 23 de septiembre en el Conjunto Monumental del Alcázar y han sido presentados en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y de los rectores de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha resaltado la colaboración institucional desarrollada a tres bandas entre la UCA, la UNIA y el Ayuntamiento para materializar una oferta educativa que contempla la participación de 47 ponentes y ha subrayado el impacto transformador de esta iniciativa para la ciudad. "Jerez, sin duda, se va a convertir en uno de los grandes focos universitarios, especialmente a lo largo del mes de septiembre, lo cual nos revaloriza como ciudad universitaria", ha añadido.

Además, García-Pelayo ha destacado que "Jerez se vuelve a situar en el mapa universitario de verano con una programación que mira a su identidad y también a su futuro", valorando muy especialmente que la programación académica que se ha planteado esté ligada al 'Plan Jerez' con una temática variada centrada en la novela histórica, la gestión turística inteligente y sostenible, la gastronomía, los vinos de pasto y el bienestar animal a través de la figura del caballo.

"Los cursos de la Universidad de Verano no escapan a nuestro mensaje como ciudad, a nuestro 'Proyecto Ciudad'", ha afirmado la alcaldesa, que ha comentado que, durante estos ocho días de intensa actividad educativa, los cursos alcanzarán también espacios externos al Alcázar para favorecer su vertiente práctica, como son las Bodegas Emilio Hidalgo, la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, el Viñedo San Cayetano y Bodegas Luis Pérez.

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha mostrado su satisfacción por la idoneidad de las fechas elegidas y ha recalcado que "la mentalidad de estos cursos refleja una universidad que no cierra en verano sino que se mantiene abierta durante todo el año", invitando a la ciudadanía y a los visitantes a matricularse con "el objetivo de que esto llegue a ser algo habitual, rutinario y parte del día a día de la ciudad de Jerez".

Por otro lado, el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, ha explicado que la idea original que motiva la puesta en marcha de estas actividades es "tratar de poner en valor todo lo bueno que tiene la ciudad de Jerez y ofrecerlo a Andalucía y al resto del mundo". García Pérez ha reafirmado el compromiso de la institución que dirige, señalando que están "empeñados en que este proyecto siga adelante porque será una buena noticia para Jerez, para Andalucía y para la Internacional de Andalucía".

Durante el acto de presentación, los tres intervinientes han dedicado un emotivo recuerdo al consejero de la Junta de Andalucía recientemente fallecido José Carlos Gómez Villamandos, a quien se han referido como el principal impulsor y "el alma de este proyecto". La alcaldesa transmitió el cariño de la ciudad a su familia, asegurando que "fue el primero que creyó en esta idea, un sueño que se ha convertido en realidad, que evidentemente tiene que ir mejorando y fortaleciéndose año a año".