Denunciado un conductor en Jerez (Cádiz) por transportar viajeros en un coche particular sin licencia para ello

Archivo - Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha denunciado al conductor de un turismo que estaba realizando de madrugada el transporte de viajeros en un coche particular sin contar con el título habilitante para ello.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que los agentes localizaron el turismo a la altura de la avenida de Europa, en una de sus calles de acceso, siendo inmovilizado y trasladado al Depósito Municipal.

En la intervención fueron identificados el conductor como presunto autor de la infracción al artículo 39 de la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, y los dos pasajeros que iban a bordo del vehículo.

En cuanto a la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Vial, la Policía Local ha abierto diligencias penales en tres casos.

En el primero de ellos, el conductor de un turismo en una zona próxima a Madre de Dios, fue interceptado después de rebasar un semáforo en fase roja y de conducir invadiendo el sentido contrario de la circulación, con riesgo evidente para el resto de los vehículos. Fue identificado y sometido al test de alcoholemia, en el que ofreció una elevada tasa positiva.

En otro caso, el conductor de un turismo, en el entorno del Complejo Chapín, fue sorprendido circulando de forma errática. Tras el alto policial, se sospechó que podía hallarse bajo los efectos de las drogas, hecho que confirmó el test al que fue sometido in situ.

Finalmente, la Policía Local identificó a la conductora de un turismo en las inmediaciones de la Piscina Manuel Mestre, en la zona sur, por circular con el permiso de conducir retirado por sentencia judicial. Ante esto, se instruyen diligencias en virtud del artículo 384 del Código Penal.

Igualmente, la Policía Local ha realizado dos controles de alcoholemia en los últimos días en la ciudad, que se han saldado con una denuncia administrativa a una conductora que circulaba de forma anómala bajo los efectos del alcohol y de otra denuncia administrativa a un conductor por idéntico motivo.

En la campaña de control y vigilancia sobre el uso responsable del VMP (Vehículo de Movilidad Personal), la Policía Local ha interpuesto cinco nuevas denuncias en la zona centro, en concreto, dos por circular con dos personas de paquete y tres por circular por zonas peatonales.

También se ha indicado, que en el Polígono Industrial Autopista, en el entorno de locales de ocio allí ubicados, la Policía Local está realizando un refuerzo de la vigilancia, de manera que se ha levantado acta a un establecimiento por ocho infracciones a las ordenanzas municipales.

En su entorno, además, se intervino un arma de dimensiones prohibidas y se registraron varios casos por tenencia de estupefacientes en la vía pública.