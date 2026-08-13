Denunciado el conductor de un "taxi pirata" por transportar a cinco viajeros sin permiso para ello en Jerez (Cádiz)

Archivo - Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un control de vehículos en la ciudad. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha denunciado al conductor de un turismo particular que se encontraba realizando el transporte de cinco viajeros a pesar de no contar con el título habilitado para ello.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que los agentes locales localizaron el vehículo a la altura de la avenida Medina Sidonia, y que han identificado a los cinco pasajeros que iban a bordo.

Esta práctica, denominada popularmente como "taxi pirata", supone la infracción al artículo 39 de la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía.

En la denuncia al conductor se incluye además que ocupaba más plazas en el interior del vehículo de las permitidas por las características del mismo. Además, el vehículo quedó inmovilizado y trasladado al Depósito Municipal, así como la documentación intervenida.