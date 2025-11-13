La X edición de Motorsur en Jerez (Cádiz) mostrará ofertas en más de 1.000 vehículos de más de 50 marcas

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Economía, Seguridad y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, en la presentación de Motorsur. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La X edición de Motorsur, que se celebrará los próximos 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de Ifeca en Jerez de la Frontera, servirá como un gran escaparate para más de 1.000 unidades seleccionadas entre lo mejor del vehículo nuevo, de ocasión y KM 0 de los concesionarios oficiales de la provincia de Cádiz.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Economía, Seguridad y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, ha resaltado la importancia que tiene este Salón del Motor del Sur Peninsular para la ciudad porque "ofrece posibilidades de negocio y de bienestar en un sector como el del automóvil que está entre los más importantes del PIB del país".

De esta manera, "Jerez se vuelve a posicionar como una ciudad en la que se dinamiza la economía con el volumen de negocio que supone esta organización tan importante que nace de la mano de Expoalia y de Automociona", ha afirmado el teniente de alcaldesa.

Martínez ha agradecido "el esfuerzo y la apuesta" de Expoalia, con Carlos Landín al frente, y de Automociona, cuyo gerente es Juan Duarte, por una nueva edición que "cada año se renueva y es una de las citas más esperadas por el mundo del motor y también por parte de la ciudadanía", un evento que reúne a todos los concesionarios y dinamiza la economía local y de la zona de influencia de Jerez.

Igualmente, el teniente de alcaldesa ha agradecido el apoyo de Diputación de Cádiz, como administración gestora de Ifeca, espacio en el que se celebrará este Motorsur.

Juan Duarte, de Automociona, ha explicado que están ante un año "de cifras y de récords", dando las gracias a los concesionarios por "su esfuerzo y su presencia". "Si hubiera dos Ifeca, los llenaríamos", ha afirmado, apuntando que en Motorsur habrá "las mejores ofertas que existe para los compradores".

Según ha apuntado, el año pasado se produjeron 600 ventas y este año la perspectiva "es superior", con "un mercado muy local y un campaña de publicidad y márketing muy importante".

Por su parte, Juan García, presidente de la asociación de empresarios Adecosur, ha destacado que su papel es "trabajar sinergias en cualquier evento que hace de Jerez referencia y que nuestras empresas tengan visibilidad dentro de los grandes eventos".

"Hay empresas que exponen y bajo el convenio que tenemos es muy satisfactorio. Hablamos de 50 marcas y de la mayoría, todos los concesionarios son de Jerez, que tienen su negocio en este Salón", ha expuesto.

Tal y como ha comentado, los datos del año pasado cifraba en "12 millones de euros de generación de negocio", por lo que este es un Salón que "cuenta con el apoyo de las instituciones así como de nuestra asociación". Además, ha anunciado que el próximo año habrá actividades externas que arroparán el evento organizadas por Adecosur.

El lema del salón es 'Coches Superventas a Superprecios'. En concreto, los concesionarios oficiales de la zona pondrán a disposición de Motorsur más de 1.000 modelos seleccionados entre lo mejor del vehículo nuevo, de ocasión y KM 0.

El salón del motor contará con la presencia de más de 50 marcas de primerísimo orden como Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Ebro, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jaguar, Jeep, KGM (antes, SsangYong), KIA, Land Rover, Lexus, Livan, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Panama Van, Peugeot, Renault, SEAT, *koda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen y Volvo.

En cuanto a los horarios del Salón, Ifeca abrirá sus puertas el viernes y sábado de 11,00 horas a 20,00 horas y el domingo de 11,00 horas a 18,00 horas.

El precio se mantiene en los tres euros por persona y día. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online en taquillamotor.com.