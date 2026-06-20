La empresa municipal de Jerez Comujesa se muestra optimista sobre los resultados económicos en este año

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS) La empresa Corporación Municipal de Jerez, S.A. (Comujesa) tiene previsto celebrar este lunes 22 de junio un consejo de administración en el que se formularán las cuentas de 2025, además de la aprobación de la creación de 16 plazas de Coordinación del Servicio de Atención a Domicilio.

Desde Comujesa se ha trasladado el optimismo de la empresa pública de cara a este año 2026, cuyos "indicadores invitan a ello, como lo demuestra la subida del precio/hora de la Ayuda a Domicilio para este año por parte de la Junta, aprobándose el pasado 15 de junio en junta de gobierno local la modificación del encargo de gestión e incremento del presupuesto municipal en favor de Comujesa en 2,5 millones más en 2026, por lo que serán casi 19 millones de euros entre 2026 y 2028", según se recoge en una nota.

A ello hay que sumar más recursos municipales que "vienen de camino", tales como el 1,5 millones de euros para la empresa con las nuevas entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), el incremento de la aportación a Comujesa por parte del ayuntamiento por el reintegro de intereses de los 4,1 millones recuperados por ganar un juicio en el que se le devuelve el IVA y el acceso al mecanismo de pago a proveedores que reducirá la deuda a corto plazo en 1,7 millones, según se añade.

Además, la incorporación de los nuevos 25 autobuses híbridos a finales de año, más los otros 25 previstos durante este 2026, además de la adjudicación del nuevo sistema de ticketing y el control de líneas, reduce ya el gasto en averías y ofrece una mayor recaudación (sólo entre enero y abril de este año se ha incrementado un 36%) y un mejor servicio y mayor fidelidad del ciudadano al transporte público.

"Todo ello compensará el resultado negativo de 1,85 millones de euros que ha arrojado el 2025, principalmente por el decreto impuesto por el Gobierno Central de Pedro Sánchez de una subida salarial obligatoria del 2,5% que lo hizo sin aportar financiación alguna para pagarla", según la nota del ayuntamiento.

Esta subida ha supuesto un coste de 1,04 millones de euros que ha condicionado el curso, ya que "hasta la imposición de este decreto, Comujesa había reducido sus pérdidas en 0,8 millones menos que en 2024, por lo que esta decisión ajena a la empresa deterioró el resultado de las cuentas de 2025 y sin dicho gasto, Comujesa habría cerrado el pasado año mejor que el 2024", según el ayuntamiento.

Con todo ello, desde Comujesa se insiste en que la empresa, "100% municipal y que presta servicios esenciales y obligatorios como el transporte urbano, la ayuda a domicilio o el alumbrado tiene su continuidad blindada por ley y por el respaldo del pleno municipal", por lo que "los servicios públicos están garantizados y el empleo protegido", como lo "demuestra el crecimiento de la actividad en 2025 en un 25%, pasando de los 28,9 a los 36,2 millones de euros".

En definitiva, Comujesa afronta un 2026 con "noticias muy positivas, un patrimonio neto positivo de 2,27 millones y en la que una subida salarial impuesto sin financiación por el Gobierno Central de Pedro Sánchez ha frenado el crecimiento de la sociedad municipal", según la nota.