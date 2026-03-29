Emuvijesa (Jerez, Cádiz) aprueba las cuentas del pasado curso y da a conocer el balance de sus actividades

Consejo de Administración de Emuvijesa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, presidido por la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha aprobado la formulación de cuentas del año 2025 con un resultado positivo de 247.703,81 euros.

Según ha indicado el Consistorio jerezano en una nota, el Consejo de Administración ha conocido también el balance de actividades del año 2025, en el que se ha dado cuenta de toda la gestión desarrollada por la Sociedad durante este periodo, destacando la atención a familias más vulnerables con dificultades en el pago, las acciones de mantenimiento del parque público de viviendas, o la autorización para la venta de tres solares edificables situados en El Retiro, Pozoalbero y calle Cristal; estos dos últimos se han adjudicado recientemente, quedando el tercero en oferta permanente.

Durante 2025, Emuvijesa ha efectuado un total de 384 intervenciones de mantenimiento tanto en viviendas como en zonas comunes de las distintas promociones públicas, y que han sido solicitadas por sus inquilinos. Esta cifra se ha ido incrementado en los últimos cuatro años, así como la inversión destinada, pasando de 336 en 2022, con un coste de 75.328 euros, a las 384 registradas en el último año, con un importe de 297.352 euros.

Entre las gestiones de mantenimiento del parque público más destacadas figuran la reparación de voladizos y barandillas en Residencial Vistalegre; la reparación de voladizos y cubiertas en Tío Juane 2; el arreglo de cubiertas y fachadas en el edificio de la calle Poeta Miguel Ramos Camacho, o la reforma de galerías, castilletes y urbanización en Guerra Carretero. Igualmente, Emuvijesa tiene en preparación intervenciones de mejora en otros siete inmuebles de su propiedad.

ACTIVIDAD COMERCIAL

En el apartado comercial, Emuvijesa hizo entrega el pasado año de las llaves de un nuevo local de titularidad pública destinado a impulsar el emprendimiento, situado en Edificio Forum Chapín. El contrato se adjudicó en régimen de arrendamiento. Asimismo, se han escriturado dos plazas de garajes y dos trasteros también de su propiedad.

De igual modo, se han efectuado 24 escrituras de compraventa de viviendas que son propiedad de Emuvijesa, 21 de las cuales han sido en Estancia Barrera, y otras tres las promociones de Dédalo, Calipso y Torrecera. Además, se han recuperado cuatro viviendas que se encontraban ocupadas ilegalmente, pudiendo ponerlas a disposición de familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes.

En cuanto a la labor de atención al público en general, el informe de gestión incluye 6.943 atenciones presenciales, relacionadas, en su mayoría, con consultas sobre el Registro de Demandantes de Vivienda (5.176), seguido del Registro de entrada, gestión y atención al público (1.623), y de consultas en otros departamentos (144)

También se ha dado cuenta de las acciones de control y seguimiento de las distintas comunidades de propietarios, para lo cual se han mantenido reuniones con administradores de 29 promociones. Entre los asuntos abordados más destacados se incluyen obras de mantenimiento, labores de mediación de conflictos, estudios de presupuestos y cuotas, y seguimiento de ascensores, entre otras.

En cuanto al protocolo de conflictos, desde la aprobación de este Protocolo en el año 2021, Emuvijesa ha tramitado 172 expedientes --de los que 30 se iniciaron en 2025--, de los cuales 135 están en trámite y 36 se han archivado.

En materia de rehabilitación, Emuvijesa ha mantenido ha seguido colaborando en tareas de información y asesoramiento sobre los distintos programas de rehabilitación de edificios y barrios de otras administraciones públicas, como es el caso de las Áreas de Rehabilitación Integral, que afectan a barrios como La Constancia fase I y II, La Asunción o Santo Tomás de Aquino e Icovesa.

Del balance de gestión cabe destacar también la colaboración o participación de Emuvijesa en jornadas o eventos a nivel andaluz o nacional, como ha sido el caso de las jornadas 'AVS Andalucía: La Promoción y gestión de la vivienda pública en Andalucía', celebrada en Sevilla, el 23 de enero de 2025, y, concretamente, en la Mesa titulada 'Dificultades en la gestión e intervención', que estuvo coordinada por Belén de la Cuadra; o la participación en la Mesa 'La vivienda, compromiso de todos', incluida en la programación de Expoconstruye 2025, que tuvo lugar del 15 y 16 octubre 2025.

Igualmente, técnicos de Emuvijesa han intervenido en distintos eventos sobre vivienda organizados por entidades como El Ateneo; o en la Jornada anual del grupo de trabajo Social de AVS 'La vivienda de alquiler: realidad y oportunidad de futuro. Papel de los gestores públicos de vivienda social y asequible', celebrado en Zaragoza; también ha habido participación de Emuvijesa en las VII Jornadas de Vivienda Social de Sevilla, entre otras.

Cabe destacar también los accésit conseguidos por la Sociedad en la décima Edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León 2023-2024, celebrados el pasado 9 de mayo de 2025; o el obtenido por el 'Proyecto Simer --Sistema de Información Municipal de Edificios Residenciales-- Indicadores de vulnerabilidad edificatoria para la regeneración de barrios'.