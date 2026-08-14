La Escuela Abierta de Verano atiende a 360 menores de la zona sur de Jerez con juegos y refuerzo educativo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita este viernes a niños y niñas que están participando en la programación de la Escuela Abierta de Verano 2026 en el CEIP San Vicente de Paúl. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado este viernes a niños y niñas que están participando en la programación de la Escuela Abierta de Verano 2026 en el CEIP San Vicente de Paúl, gracias al Programa Corresponsables de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, dando cobertura a 360 menores de las zonas sur, oeste y picadueñas.

Desde el 1 de julio, la Escuela Abierta de Verano 2026 ofrece actividades de ocio, refuerzo educativo y servicio de comedor a un total de 360 menores de las citadas zonas de la localidad jerezana.

La alcaldesa ha considerado "importante" que "las cosas que se hacen bien, se mantengan", asegurando que esta escuela es "una extraordinaria oportunidad".

"Cuando hacemos equipo, se hacen cosas buenas para la ciudad y para los niños y las niñas de Jerez", ha señalado García-Pelayo, quien ha añadido que esto es también "un momento de respiro para los padres".

Además del CEIP San Vicente de Paúl, tienen abiertas sus puertas el Sagrada Familia, el Federico Mayo y el Andrés de Ribera, donde un total 360 niños y niñas participan en actividades de todo tipo, talleres, deportes y salen a la playa.

En esta visita, María José García-Pelayo ha avanzado algunos trabajos a realizar en el entorno del CEIP San Vicente de Paúl, y que beneficiarán a su comunidad educativa, manifestando que en la anterior etapa de gobierno se tiraron los bloques que estaban enfrente, una zona que se ha asfaltado, y añadiendo que en el mes de septiembre se va a reasfaltar la calle de Cerrofruto.

"Hemos comenzado una campaña de asfaltado en la ciudad y vamos a darle prioridad a la zona sur. Aquí frente al cole hay también un terrizo y vamos a trabajar con Medio Ambiente para intentar que esa zona quede lo más bonita posible", ha manifestado.

Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social en Cádiz, Alfonso Candón, ha señalado que la Junta de Andalucía vuelca 2,2 millones de euros en el programa Corresponsables, entre entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro, y la universidad.

El Ayuntamiento de Jerez ya está trabajando para participar en la nueva convocatoria del Plan Corresponsables con nuevos proyectos. Son acciones, ha comentado el delegado territorial, "dirigidas a la igualdad real, a esa corresponsabilidad, cubrimos un periodo vacacional y eso redunda en beneficio de la comunidad".

Sobre el programa, ha dicho que "sirve para conciliar la vida laboral y familiar, transmitiendo a la vez valores de compromiso, tolerancia, respeto, inclusión, en un entorno de diversidad". "Cuando las administraciones trabajan de forma conjunta, vamos por buen camino y los beneficiarios en este caso son estos niños y niñas", ha apuntado.

La Escuela Abierta de Verano desarrolla sus actividades durante julio y agosto en cuatro centros educativos de primaria, como son CEIP Federico Mayo, CEIP San Vicente de Paúl, CEIP Sagrada Familia, y CEIP Andrés de Ribera.

La filosofía de este programa persigue mantener una línea educativa en todas las actividades que fomenten la educación en valores, la sociabilidad y la educación integral del alumnado, con un sistema de aprendizaje significativo y globalizado, respetando la diversidad.

Los objetivos son ofrecer un espacio socio-educativo bajo el formato de campamento, donde los niños y niñas residentes en las barriadas de las zonas desfavorecidas puedan aprender divirtiéndose durante el verano, disminuyendo el fracaso escolar en dichas zonas, con actividades que fomenten sus habilidades sociales y competencias personales; así como facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

El programa suma diferentes tipos de actividades, tanto actividades diarias educativas como salidas y excursiones, y actividades creativas en grupos. Con estas propuestas, se trabajan diferentes ejes fundamentales, como son la convivencia, la igualdad, la diversidad, la paz y no violencia, el medio ambiente y la salud.

Cabe señalar que en total durante este verano el Ayuntamiento de Jerez cuenta con Escuelas de Verano que permiten que más de 1.000 niñas y niños disfruten de una programación lúdica y de refuerzo escolar gracias al Programa Corresponsables de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

A la Escuela Abierta de Verano, que funciona en estos cuatro colegios de la zona sur y oeste, se suma la Escuela de Verano Rural, en los centros de barrio de las barriadas rurales, y la Escuela de Verano Inclusiva, que se desarrolla en el Centro de Educación Especial Upacesur.