La Federación de Peñas Flamencas de Jerez recibe el Premio 'Rojo El Alpargatero' del Festival del Cante de las Minas

Representantes de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez de la Frontera (Cádiz) recogiendo el premio 'Rojo El Alpargatero' en la 65 edición del Festival del Cante de Las Minas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez de la Frontera (Cádiz) han recibido el premio 'Rojo El Alpargatero' en la 65 edición del Festival del Cante de Las Minas, que se celebra en la localidad murciana de La Unión, como ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El delegado municipal de Cultura en Jerez, Francisco Zurita, que ha acudido a esta entrega, ha felicitado a la Federación por el reconocimiento de un festival "tan importante para el flamenco" como es de La Unión y "con un gran prestigio en el mundo cultural".

"Para nosotros es una inmensa satisfacción que la federación que representa a las peñas de nuestra ciudad haya recibido un premio en el que se reconoce su trayectoria trabajando por la preservación, la difusión y la promoción del arte flamenco", ha aseverado el responsable municipal.

Además, ha defendido que Jerez es "una de las cunas más importantes del flamenco", por lo que "se hace aún más importante si cabe la inmensa labor que realiza la federación preservando nuestro legado y nuestras raíces". Es por eso que ha mostrado su "orgullo" por que esta entidad "tan jerezana" reciba un galardón que "reconoce la magia y el duende de Jerez".

En el acto, que se ha celebrado en el Salón de actos de la Casa del Piñón, han participado el alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata, que ha destacado que dos territorios como Jerez y La Unión "se abrazan por el flamenco en una relación que se mantiene en el tiempo".

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Flamencas, Jesús López, ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por este "honor", asegurando que aceptan el premio "con la humildad de una institución que representa los más altos niveles del flamenco tanto a nivel nacional como internacional".

"Las peñas seguiremos custodiando la memoria flamenca, el respeto a la tradición y el impulso a las nuevas generaciones de artistas y aficionados. Compartimos la misma condición, entender el flamenco como una manera de comprender la cultura, la identidad y la memoria colectiva de los pueblos. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para un buen cante en nombre de La Unión", ha afirmado Jesús López.