La Feria de la Economía de Jerez reivindicará “la capacidad de innovación y emprendimiento también en lo gastronómico"

El teniente de alcaldesa de Economía, Trabajo Autónomo, Seguridad y Transformación Digital del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, presentando la Feria de la Economía Local. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Economía, Trabajo Autónomo, Seguridad y Transformación Digital del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, ha subrayado en la presentación de la Feria de la Economía Local, que se celebrará en los Claustros de Santo Domingo del 23 al 25 de octubre que el evento "será nuevamente un espacio de encuentro de la ciudadanía con las empresas, los autónomos y con las iniciativas emprendedoras de Jerez que reivindicará la dinamización de la economía como motor de generación de empleo" y ha destacado que en esta edición el enfoque estará en la Capitalidad Española de la Gastronomía que ostenta Jerez bajo el eslogan 'Sabores que construyen Jerez'.

En una nota, Martínez ha destacado que "se han tenido muy buenos resultados de años anteriores y el objetivo es seguir con esa fuerza en un evento concebido para todos los públicos y con numerosas actividades paralelas" que constará de 32 'stands', cinco más que en ediciones anteriores y la presencia de 44 empresas.

"Es un fin de semana para conocer la capacidad de innovación y de emprendimiento de Jerez, tenemos un tejido empresarial muy activo y potente también en el sector de la gastronomía y esperamos que esto sirva para seguir impulsando la línea estratégica de promover el talento, proyectos y dinamización económica para que se generen oportunidades de empleo", ha expuesto.

De esta forma, Martínez ha remarcado que "desde que el equipo de gobierno llegó en julio de 2023 la alcaldesa indicó que una de las primeras y más importantes tareas era la de crear las bases estables que ayudaran a la creación de empleo y que éste sea de calidad, desarrollando estrategias que dinamizaran la economía local". "Ahí están los datos de número de afiliados de la Seguridad Social, estamos rompiendo techos en estos registros en la ciudad en los últimos años, con 2.800 nuevos afiliados en lo que va de año", ha añadido.

La Feria de la Economía Local 2026 pone el acento en la Capitalidad Gastronómica de España que ostenta la ciudad, enfocando su contenido hacia la cultura gastronómica, a la elaboración artesanal de alimentos y habrá una mirada a la actividad creativa y cultural, también innovación tecnológica y ecológica, que aporta mucho a la actividad gastronómica en algunos casos como empresa auxiliar, así como actuaciones que reflejen la búsqueda de la empleabilidad a través de la gastronomía, ha explicado.

Así, habrá stands que estarán dedicados a actividades gastronómicas y otros a moda, artesanía y decoración y servicios a empresas y empleo junto al Ayuntamiento y la UCA. En cuanto a las empresas y entidades de actividad gastronómica participarán en la Feria productores de miel, vino, aceite, jamón, pan, sushi, verduras, garrapiñadas, legumbres, charcutería, carne y pasteles. También estarán presentes escuelas y empresas de hostelería e incluso los dulces de conventos de clausura gracias a la colaboración de la Hermandad de Jesús Nazareno.

Otro guiño será la iniciativa 'Saborea Cádiz', "a la que pertenecen muchas empresas y autónomos de Jerez", y es un proyecto itinerante de promoción y comercialización que da visibilidad a los pequeños y medianos productores agroalimentarios de la provincia. Es una iniciativa promovida por el CEEI Bahía de Cádiz, cuenta con el apoyo de Diputación de Cádiz y representa a 78 productores gaditanos.

Igualmente estará presente tanto en la zona expositiva como en la programación la 'Marca Parques Naturales de Andalucía', que es un distintivo oficial de calidad que otorga la Junta de Andalucía a productos y servicios vinculados a los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma, y que reconoce a productos naturales, artesanales y turísticos.

También estará presente la Moda Flamenca, con siete de sus diseñadores, mediante 'Flamenca Unlimited', y un amplio contenido de programación orientado a actividades artesanales, de decoración y de servicios a empresas y empleabilidad.