La Feria del Libro de Jerez abre sus puertas con una edición vinculada a la candidatura a Capital Europea de la Cultura

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La nueva edición de la Feria del Libro de Jerez ha sido inaugurada este miércoles en los Claustros de Santo Domingo, en un acto presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por miembros del Gobierno municipal, escritores, participantes y entidades colaboradoras. Esta edición se alinea con la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, un objetivo que "refuerza el papel de la ciudad en el circuito literario y editorial".

Así, lo ha manifestado la alcaldesa, quién ha trasladado públicamente su agradecimiento a todas las personas, entidades y profesionales que hacen posible esta cita, subrayando que la programación se ha diseñado codo con codo con los libreros y editores. En la inauguración, la regidora ha estado acompañada por los reconocidos escritores José Antonio Marina y Paloma Sánchez-Garnica, que han presentado sus últimas novedades editoriales: 'La vacuna contra la insensatez' y 'Victoria', respectivamente.

Además, se han inaugurado cinco exposiciones vinculadas a la literatura y al mundo editorial, distribuidas por distintas estancias de los Claustros de Santo Domingo. En la Sala De Profundis se pueden visitar 'El aforismo ilustrado', una muestra del poeta y escritor jerezano José Mateos, y 'Papelería Consistorio: 55 años de la Feria del Libro de Jerez', un recorrido por la historia de este evento cultural.

En la Galería Planta Alta se exponen 'Propuestas de cartel de la Feria del Libro de Jerez 2025', en colaboración con la Escuela de Arte, que recoge la creatividad de jóvenes talentos; y 'El amor en los tiempos del cólera', muestra conmemorativa por el 40 aniversario de la obra de Gabriel García Márquez, organizada junto a la Librería Luna Nueva. Por su parte, la Sala Cerchas acoge 'Amar Leer', de Juan Mata y Andrea Villarrubia, y 'Un frente de poesía libre. A los 60 años de la fundación de El Bardo', ambas organizadas por el Centro Andaluz de las Letras.

La Feria del Libro, que permanecerá abierta hasta el domingo 5 de octubre, ofrece más de 70 actividades, además de las programadas por las entidades expositoras. La cita cuenta con la presencia de autores de primer nivel, reflejo del compromiso de Jerez por consolidarse como referente en el ámbito cultural.

El horario de apertura será el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre, de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 22,30 horas; y el domingo 5, de 10,30 a 14,00 horas.

PROGAMACIÓN PARA ESTE JUEVES

En cuanto a la programación de la jornada del jueves, a las 11,00 y 12,00 horas se representará 'El Caballero de Argónida (un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald)' a cargo de Teatro Estudio Jerez; esta actividad ha sido concertada previamente con los centros educativos y tendrá lugar en el Refectorio. A las 11,30 horas, en la Sala De Profundis II, se organizará un taller de encuadernación dirigido a mayores en coordinación con el área del Mayor.

A las 17,00 horas, en la Sala De Profundis II, tendrá lugar la presentación del libro 'Matar a Fernando VII' de David Fernández Fernández, a cargo de Rafael Navas. A las 18,00 horas, la Sala Refectorio, acogerá la presentación del libro 'El plan maestro de Javier Sierra', con la colaboración de Adrián Otero. Además, a las 18,30 horas, en la Galería Planta Alta, Marina Armario impartirá un taller de ilustración.

Siguiendo con el itinerario, de 18,00 a 20,00 horas, habrá visita de personajes de animación. A las 19,00 horas, en la Sala De Profundis II, Mikel López Iturriaga presentará su libro 'Cocina de aquí para gente de hoy', junto a Eugenio Camacho. Simultáneamente, en el patio exterior, Pepe Maestro presentará 'Cuentos claustrofónicos'.

Llegando al final de la jornada, a las 20,00 horas, la Sala Refectorio, acogerá la presentación de 'El cambio en cien palabras', de Fernando Jáuregui, con Paco Reyero. Para finalizar, a las 21,00 horas, el patio exterior será escenario de 'Lectura, cine y música', con el concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense.