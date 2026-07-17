Las Fiestas de la Vendimia de Jerez reunirán este año más de 100 actividades en 40 espacios y ubicaciones diferentes

La alcaldesa de Jerez presentando las Fiestas de la Vendimia 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presentado este viernes en la Tonelería Huberto Domecq la programación de las Fiestas de la Vendimia 2026 que tendrán lugar durante 16 días, del 29 de agosto al 13 de septiembre, con más de 100 actividades en 40 espacios y ubicaciones diferentes.

En el acto, la alcaldesa ha recordado que la de Jerez es la primera Fiesta de la Vendimia de España, remontándose a 1948 cuando los días 12 y 13 de septiembre tuvo lugar la edición concebida para rendir homenaje a la uva, al nacimiento del nuevo vino y al sector bodeguero. "16 días para defender nuestras señas de identidad y nuestros oficios del mundo del vino, una magnífica oportunidad para reunir un patrimonio inmaterial que posee nuestra tierra y que vamos a poner en valor", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que quieren llevar estas fiestas al mayor número de rincones de la ciudad, por lo que se han programado más de 100 actividades en 40 espacios diferentes y "del reducto de la Catedral se extenderán a los barrios de Jerez", destacando también la verbena de la barriada de La Asunción.

Igualmente, ha agradecido a todas las entidades participantes su colaboración y ha recordado que "van a ser unas fiestas en las que se pone en valor el gran vino de Jerez, único, inigualable, de calidad y que es capaz de unirnos e internacionalizar esta tierra, con una fuerza de atracción que marida con la gastronomía pero que en estas fiestas lo harán con la música, con la literatura o con cualquier expresión artística".

Por su parte, la directora de Promoción del Consejo Regulador de la D.O Jerez- Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Aumesquet, ha resaltado la contribución del Consejo a este programa que pretende acercar los vinos de Jerez más a la ciudadanía.

"Es un honor presentar estas actividades de las Fiestas de la Vendimia 2026 en un año especialmente significativo para la ciudad por ser Capital Española de la Gastronomía lo que nos permite mostrar la riqueza cultural, enológica y gastronómica y reforzar el mensaje de que estamos en una tierra donde la cultura del vino y de la buena mesa forman un todo", ha manifestado.

Además, ha afirmado que "en este contexto la vendimia tiene que ocupar un espacio muy central en el calendario de la ciudad, ya que es una doble celebración: el final del trabajo hecho en la viña y el inicio de la elaboración del vino de Jerez representando el vínculo de la ciudad con la tierra y le recompensa de los viticultores".

María Jesús Domecq, por parte de la empresa anfitriona Tonelería Huberto Domecq, ha agradecido la elección de las instalaciones para presentar este ciclo festivo y hacer a la vez participe un sitio "en el que siempre ha convivido la tradición de la tierra, de la uva y de las manos de los toneleros que hacen que esta industria y Jerez se posicione en el mundo".

Según ha apuntado el Ayuntamiento, la programación presentada es diversa y transversal, con actividades para todos los públicos y edades y distribuida territorialmente desde el centro, espacios patrimoniales, bodegas, comercios, barrios y equipamientos culturales.

Citas ya clásicas como las Catas Magistrales en el Alcázar o 'De Copa en Copa' a la que se suman la cátedra del vino por parte de José Carlos Cape, la exposición 'Beber, comer, Amar Jerez', la exposición y muestra de vinos tranquilos de la IGP "Tierra de Cádiz", 'Cata a Ciegas' o actividades infantiles como la pisa de la uva, que dan forma al contenido programado.

Además, esta edición conjuga la tradición con miradas que se abren a nuevos lenguajes culturales y gastronómicos, como es el caso de 'Jerez Fusión, Flamenco Global Experience', del 10 al 13 de septiembre, que combinará música, gastronomía, cine, teatro, exposiciones, conversaciones profesionales, networking y conciertos. Un evento incluido en "Jerez Ciudad Cultural" con la participación del Clúster Turístico Destino Jerez, la Guarida del Ángel, La Bodega Estudio de Grabación y Artglobal Spain.

También se estrenará 'Original Xeres', con la primera edición de 'Vinos que son ciudades. Jerez & Tequila', un foro que propone un punto de encuentro entre Jerez y el estado mexicano de Jalisco a través de la música, la gastronomía, el vino de Jerez y el tequila. Las dos ciudades, Tequila y Jerez, mantienen lazos de hermanamiento desde 1982 y son reconocidas internacionalmente por denominaciones de origen que atesoran un vínculo ancestral con el territorio, ha recordado el Ayuntamiento.

Finalmente, ha señalado que aunque oficialmente las Fiestas de la Vendimia comenzarán con la Pisa de la Uva el 1 de septiembre, desde el 28 de agosto los ciudadanos podrán disfrutar de la exposición 'Picadores', de Jesús Salido en los Claustros. Será el arranque para un extenso programa de rutas, exposiciones, actividades infantiles, talleres infantiles, actuaciones musicales, teatro, showrooms, conferencias, coloquios y mesas redondas que finalizarán el día 13 con el II Vendimia Music Festival en el Patio del Ateneo de Jerez.