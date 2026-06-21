García-Pelayo clausura las Aulas Rurales de Conciliación, un compromiso con "servicios de calidad"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha clausurado el curso de las Aulas Rurales de Conciliación que han funcionado en todas las barriadas rurales, la pedanía de Cuartillos y las ELAS de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS) La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha clausurado el curso de las Aulas Rurales de Conciliación que han funcionado en todas las barriadas rurales, la pedanía de Cuartillos y las ELAS de Jerez.

La regidora ha visitado el Aula de Conciliación de La Barca donde niños y niñas disfrutan de una tarde muy divertida y especial para finalizar la temporada. Ha estado acompañada del alcalde de La Barca, Alejandro López; la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Educación, Nela García,

García-Pelayo ha señalado que "estamos clausurando las aulas de conciliación y ludotecas que hemos puesto en marcha durante todo este invierno": "Asumimos un compromiso con las distintas barriadas rurales, la pedanía de Cuartillos y las ELAS, de hacer entre todos un esfuerzo para que niños y niñas de la zona rural tuvieran un espacio de ocio y de aprendizaje una vez que salían de clase, y hemos tenidos dos días a la semana, dos horas cada día, de ludoteca y de apoyo a la educación".

Según una nota, García-Pelayo ha destacado que "lo más importante es que volvemos el 7 de septiembre con más y mejor, porque hemos visto que este programa ha sido un auténtico éxito". "Los vecinos y las vecinas de la zona rural tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que las familias que viven en el centro de Jerez y estamos trabajando para que eso sea una realidad", ha dicho la alcaldesa, que ha explicado que "cuando trabajamos de la mano, cuando trabajamos juntos, las cosas se hacen bien, los niños y las niñas son más felices y las familias también".

Por su parte, el alcalde de La Barca, Alejandro López, ha agradecido un servicio que ha sido muy bien recibido por las familias manifestando que "esto es lo que siempre pedimos, que no haya un Jerez de segunda y que todos podamos tener las mismas oportunidades".

"Es un aula de conciliación que viene muy bien, hoy en día trabajan los padres y las madres, los abuelos son los que normalmente traen a los niños al colegio y esto es una forma de poder conciliar y facilitar la vida a las familias, además de que los niños aprenden", ha dicho.

Las Aulas Rurales de Conciliación han funcionado en las 15 barriadas rurales, la pedanía de Cuartillos y las siete ELAS que conforman la zona rural de Jerez sumando más de 440 menores participantes. Cada uno de los centros de barrios de estos enclaves se han convertido dos días a la semana en ludotecas donde niños y niñas han disfrutado de cuatro horas semanales de atención, facilitando así la conciliación familiar.

Las Aulas Rurales de Conciliación, un servicio adjudicado a la empresa Senda, han contado con actividades muy diferentes y adaptadas a las diferentes edades de menores participantes, de 3 a 16 años.

El servicio estaba dirigido a familias con necesidades de conciliación por asistencia a programas formativos; desarrollo de acciones de búsqueda activa de empleo; situaciones excepcionales sobrevenidas; situaciones de vulnerabilidad detectadas y comunicadas por servicios sociales o situaciones de violencia de género.

El proyecto se basa en la puesta en marcha de actuaciones que permiten a las familias acceder y disfrutar de cuidados profesionales para que sus hijos e hijas estén atendidos y atendidas, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo así la conciliación de las familias, según el Ayuntamiento de Jerez.