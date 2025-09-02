García-Pelayo espera que las obras del Museo del Flamenco en Jerez culminen a final de 2026: "Va andando"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, atiende a los medios de comunicación tras mantener una reunión con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el Ayuntamiento. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha trasladado este martes que las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía, que se está construyendo en Plaza Belén junto al Centro Cultural Lola Flores, "va andando, que es importante", y que se espera que esté culminado "posiblemente a final del año 2026".

"No quiero decir fecha, igual es dentro de seis meses, igual dentro de ocho que dentro de diez, pero lo importante es que está caminando", ha manifestado la alcaldesa en declaraciones a los medios durante una visita del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al Ayuntamiento de Jerez.

Sobre la obra, ha recordado que la empresa adjudicataria "abandonó las obras" de este nuevo espacio museístico para la ciudad, aunque apuntando que abandonó "todas las obras que tenía en marcha esa empresa en distintos puntos de nuestra tierra", retrasando todo el proceso.

"Hubo que resolver el contrato, volver a hacer una licitación y bueno, ya está la obra nuevamente retomada por parte de la Consejería de Cultura", ha señalado García-Pelayo, quien ha esperado que todo esto quede en "un mal sueño" y que "una vez que vuelvan a arrancar, finalicen con total normalidad".

Además, ha adelantado que la obra del espacio anexo al Centro Cultural Lola Flores, que también se está ejecutando en estos momentos, estará finalizada "antes del final de este año".

Cabe recordar que en marzo de este año la Consejería de Cultura y Deporte adjudicaba a la compañía Técnicos Reunidos para Andalucía y Extremaduram por un importe de 164.378,50 euros la redacción de los proyectos básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de terminación del Museo del Flamenco de Andalucía y Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez de la Frontera.

Esta adjudicación tenía como propósito la elaboración de la documentación técnica necesaria previa a la contratación de las obras para la finalización de las sedes de ambas instituciones, cuyos trabajos iniciados el 24 de noviembre de 2021 quedaron en suspenso por causa imputable en exclusiva a la adjudicataria, que abandonó las obras.

El Museo del Flamenco de Andalucía está concebido como un nuevo centro cultural de gestión y titularidad autonómica ubicado en Jerez y dedicado a conservar y difundir el arte jondo en todas sus dimensiones, musical, artística, cultural, estética, sociológica, antropológica, económica y educativa.

Con más de 3.000 metros cuadrados y con acceso para el público desde la calle Barranco, contará con salas destinadas a la exposición permanente, zonas administrativas, almacén y talleres, además de cafetería, auditorio, salas de consulta, laboratorio, almacén de fondos y cabinas de ensayo.

El proyecto incluye un auditorio con capacidad para un centenar de personas que podrá albergar espectáculos, presentaciones y conferencias. De igual modo, el antiguo Zoco de Artesanía se dedicará para el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que actualmente se encuentra en el Palacio de Pemartín, también en esta misma localidad jerezana.