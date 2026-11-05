García-Pelayo reivindica las alianzas que hacen posible que Jerez siga creciendo como Ciudad Cultural

María José García-Pelayo en la inauguración del Encuentro Nacional de Clubs de Lectura. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de l a Frontera, María José García-Pelayo, ha dado la bienvenida a la ciudad a ponentes, participantes y colaboradores en el I Encuentro Nacional de Clubs de Lectura, un evento organizado por el Ateneo de Jerez con el respaldo del Ayuntamiento, dentro de una convocatoria del Ministerio de Cultura, donde ha reivindicado la suma de alianzas que posibilitan que siga creciendo una línea de trabajo "fundamental" para el equipo de gobierno como es Jerez Ciudad Cultural, "en la que el amor por los libros está ocupando un protagonismo cada vez mayor".

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones de la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores Cueto, y del presidente del Ateneo de Jerez, Gustavo Adolfo Cordero Bueso, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa ha tendido la mano tanto al Ateneo de Jerez como al Gobierno de España para que Jerez se consolide como sede de este Encuentro Nacional de Clubs de Lectura, destacando que "encuentros como este ponen de manifiesto que cuando las administraciones se dan la mano, las cosas salen mejor".

Asimismo, García-Pelayo ha incidido en la capacidad de transformación social de la cultura a todos los niveles, manifestando que "Jerez acogió hace unos meses la reunión anual del Instituto Cervantes, que tiene más de 100 sedes en el mundo, y hoy está con los que trabajan a pie de calle la promoción y la defensa de la lengua y de la lectura". "Es importante el trabajo que se hace desde las grandes instituciones, pero también el trabajo que se hace desde cada club de lectura", ha añadido la alcaldesa, que ha apuntado que "hay que aspirar a lo grande, pero hay que proteger y cuidar lo pequeño" y por eso ha agradecido a toda la red de clubs de lectura el trabajo que realizan.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha destacado el valor de la lectura como "refugio y terapia", reiterando su compromiso con su potencial en el ámbito del desarrollo social, y con los valores transformadores que ofrece.

El presidente del Ateneo de Jerez, Gustavo Adolfo Cordero Bueso, ha recordado que esta institución lleva más de 20 años trabajando a favor de la lectura, incidiendo en los valores que confluyen en un Encuentro como el que comienza y h a resaltado que "los clubs de lectura son comunidad, escucha y complicidad, la prueba de que leer no es un acto solitario sino una conversación infinita".

El Encuentro Nacional de Clubs de Lectura se celebra hasta el sábado en la Sala Paúl de Jerez y reúne a personas y organizaciones de distintos puntos de España para intercambiar experiencias, compartir metodologías, debatir retos comunes y reforzar el papel de los clubes como espacios de participación, aprendizaje y dinamización cultural.

Así, el diseño del programa combina reflexión profesional con talleres prácticos, grupos de trabajo y experiencias culturales en Jerez, en las que estará muy presente la Fundación Caballero Bonald, con una visita a su sede. También se ha previsto una visita al Ateneo de Jerez, donde se celebrará una sesión de micro abierto dedicada a 'José Manuel Caballero Bonald, Ateneísta de Honor'.

Además, las actividades darán protagonismo a la Generación del 27 y a las autoras conocidas como Las Sin Sombrero, coincidiendo con su próximo centenario. La conferencia de clausura estará a cargo de Luis García Montero, con la ponencia 'Las habitaciones y los libros'.