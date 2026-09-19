El Gobierno local de Jerez actuará en mejorar acerados, reasfaltar y poda en zona de La Canaleja. - AYUNTAMIENTO JEREZ

JEREZ (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Jerez (Cádiz) actuará, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, que dirige Jaime Espinar, en la mejora de los acerados y reasfaltado en distintos viales de la calle Hijuela, ubicada en La Canaleja, y su entorno.

Así lo ha avanzado el teniente de alcaldesa Jaime Espinar, acompañado de la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, en una visita a la zona junto al presidente de la AAV 'Villas del Este', José Luis Ruiz. Tal proyecto iniciará su fase de ejecución en el primer trimestre de 2027.

Igualmente, Espinar y Pina han conocido las demandas en materia de mejora viaria que han expuesto los vecinos en cuanto a labores de poda y mantenimiento en la Canaleja y Villas del Este, han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, a lo largo de la visita realizada a distintos puntos de la zona y que ha culminado en el parque Villas del Este y en la avenida Rey Juan Carlos I, Jaime Espinar y Carmen Pina, junto a los representantes vecinales, han supervisado las obras finalizadas y ejecutadas por Infraestructuras en el acerado situado junto al carril-bici, que presentaba un estado que lo hacía inaccesible, y que ha sido renovado.

Espinar ha subrayado que han hecho "una intervención importante junto al parque de Villas del Este dentro del plan de mejora del acerado que hemos desarrollado desde el Gobierno de Jerez", ya que estaban las aceradas dañadas "por las raíces de los árboles y hemos actuado también haciendo nuevos refugios para los autobuses urbanos".

Una vez realizada esta intervención de acerados y de creación de refugios para mejorar la parada de los autobuses urbanos en beneficio de sus usuarios, Espinar ha avanzado que "estamos proyectando nuevas actuaciones, una de las calles que está en peor situación es la calle Hijuela y desde Infraestructuras ya estamos trabajando en un proyecto para arreglar los desperfectos que tiene el acerado".

Del mismo modo, el teniente de alcaldesa ha explicado que "hemos avanzado a los vecinos que calles de esta zona entrarán en el Plan de Reasfaltado y Plan de mejora de Acerados, como en calle Fresa y calle Clérigo, donde vamos a empezar a trabajar al respecto, dando prioridad a la accesibilidad de las calles" y ha anunciado un plan de poda intensivo para toda la zona ya que es una de las que cuenta con mayor densidad de zonas verdes de la ciudad.

Por su parte, Pina, como delegada de Participación Ciudadana, ha agradecido la receptividad de los vecinos ya que "estamos a pie de calle, es importante contar con la participación de los vecinos, que nos expliquen sus necesidades para actuar con prioridad. Saben y tienen paciencia, queda mucho por hacer, y estamos en ello, agradecen la cercanía de la alcaldesa y del equipo de Gobierno con el objetivo común de mejorar cada día Jerez".