Inaugurada la Feria del Libro de Jerez (Cádiz), que rinde homenaje a José Manuel Caballero Bonald

Presentación de la Feria del Libro de Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado en la tarde de este miércoles la Feria del Libro de Jerez 2026 en los Claustros de Santo Domingo.

El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Cádiz de la Junta de Andalucía, Millán Alegre Navarro; el delegado de Educación, José Ángel Aparicio; la presidenta de la Fundación Caballero Bonald, Julia Caballero Ramis, así como miembros del Gobierno municipal, entidades participantes y colaboradoras.

La alcaldesa ha destacado durante su intervención que la presente edición contará con 81 sesiones,19 presentaciones editoriales, 26 actividades infantiles, juveniles y familiares y 25 'stands' de editoriales y librerías, exposiciones y rutas patrimoniales.

De este modo, la programación reunirá a autores locales y escritores de prestigio nacional además de integrar propuestas dirigidas a centros educativos, clubes de lectura, bibliotecas, asociaciones culturales y familias.

La regidora ha señalado que el encuentro marca el inicio de una programación especial vinculada a la figura del escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento; unos actos que comenzarán el próximo 11 de noviembre y se prolongarán a lo largo de 2027.

García-Pelayo ha puntualizado que la programación incorpora asimismo contenidos relacionados con la gastronomía, coincidiendo con el año en que Jerez ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

El cartel de autores de esta edición combina talentos locales con figuras de renombre nacional. Entre los nombres mencionados durante la inauguración figuran Juan del Val, Ángela Banzas, Enrique Vila-Matas, Sonsoles Ónega, Vicente Vallés, Alfredo Guerrero, Inma Rubiales y Jaime de los Santos.