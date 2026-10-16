Inaugurado en su centro de salud en Jerez el mosaico de la Esperanza de la Yedra hecho con 2.500 fotos de devotos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración del mosaico de la Virgen de la Esperanza de la Yedra Coronada en el centro de salud con su nombre - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha asistido al acto de bendición y de inauguración del mosaico de la Virgen de la Esperanza de la Yedra Coronada, que se ha ubicado a la entrada del centro de salud que lleva su nombre y que ha abierto sus puertas este año en la calle Ferrocarril.

Como ha detallado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una composición realizada a partir de 2.500 teselas, elaboradas con fotografías aportadas por hermanos, devotos y personas vinculadas a la Virgen.

Ha sido realizado por el reconocido artista sevillano Francisco J. Lorca Delgado, conocido artísticamente como Francisco Lorka, de 'Mandorla Mosaicos', autor de otras obras destinadas a hermandades y otras entidades.

Al acto han asistido el hermano mayor de la Hermandad de la Yedra, entidad de la que ha partido la iniciativa, Cesar A. Díaz Narváez, y la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, María de Lourdes García González, además de un nutrido grupo de hermanos y devotos de la Virgen de la Esperanza.

También se ha visitado un mural realizado por el fotógrafo Javi Romero, instalado en interior del centro de salud y que recoge un primer plano de la Virgen, y unas imágenes de la cofradía durante su recorrido en la madrugada del Viernes Santo.