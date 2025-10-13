Incorporan nuevos autobuses para atender la demanda de pedanías y barriadas rurales de Jerez (Cádiz)

La alcalde de Jerez, María José García-Pelayo, en la recepción del nuevo autobús que se ha incorporado a la flota que atiende a la zona rural del municipio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a los tenientes de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Rural, Jaime Espinar y Susana Sánchez, respectivamente, han inspeccionado el nuevo autobús que se ha incorporado a la flota de autobuses de la zona rural, que entrará en circulación en los próximos días, y al que pronto se sumará un segundo vehículo que está en proceso de matriculación.

Tal y como ha recordado la alcaldesa en una nota de prensa, estos dos nuevos autobuses, se suman a los cuatro que llegaron a principios de este año a las instalaciones de Autos la Valenciana, GEA (Grupo Empresarial Andaluz SL) destinados igualmente a la zona rural. "Seguimos dando pasos para mejorar el servicio de transportes entre el Jerez urbano y rural, con unos vehículos nuevos y de calidad, tal y como merecen los vecinos".

Igualmente, ha explicado "se trata de autobuses que cuentan con plataformas hidráulicas para que puedan utilizarlos con total normalidad las personas con movilidad reducida y con las tecnologías necesarias para garantizar la seguridad y la comodidad". García-Pelayo ha subrayado que el Ayuntamiento espera que próximamente se incorporen otros nuevos autobuses para renovar completamente la flota y mejorar el servicio.

Ha señalado que, paralelamente, también se está trabajando en la actualización de las marquesinas. El objetivo es "conseguir que los viajeros de la zona rural que utilizan el transporte público lo hagan en las mejores condiciones posibles, a un precio asequible y que la calidad del servicio haga crecer el número de usuarios".

Para "apreciar la importancia" de este servicio de transportes, destacar que estos autobuses de la zona rural realizan 522.000 kilómetros al año y cuentan con más de 180.000 usuarios anuales. La alcaldesa ha recordado que, en cuanto al transporte urbano, ya están llegando los primeros vehículos nuevos híbridos de la marca Mercedes de los 25 previstos durante este año.

El Ayuntamiento ha indicado también que próximamente se va a iniciar la licitación para contratar otros 25 vehículos nuevos más que se unirán a los ya contratados por un importe que rondará los 1,4 millones de euros y un periodo de licitación de aproximadamente 5 meses. Por otro parte, este otoño saldrá una licitación para la renovación de la mitad de las marquesinas, y se están ultimando dos licitaciones: una para la contratación de una empresa experta para la renovación de las líneas del autobús urbano, para lo que se tendrá que tener en cuenta también la opinión del comité de empresa, de los conductores y los usuarios.

La otra licitación en marcha está relacionada con un nuevo sistema de navegación de los autobuses por GPS y un nuevo sistema de ticket Esta geolocalización de los autobuses permitirá también que en muchas paradas-cabeceras se cuenten con postes inteligentes que indiquen el tiempo de espera.