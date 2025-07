Jerez 2031 presenta en la Conferencia de Culture Next su grupo de trabajo de modelos sostenibles para el sector cultural

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha indicado que Jerez 2031 ha presentado este jueves oficialmente en el marco de la 14 Conferencia de Culture Next, en Leeuwarden (Países Bajos), el desarrollo del grupo de trabajo temático sobre modelos más sostenibles para el sector cultural y creativo, bajo la denominación original 'Empowering the Cultural and Creative Sector: Towards Fairer and More Sustainable Working Models'.

Según ha explicado en una nota, se trata de una iniciativa liderada dentro de su candidatura a Capital Europea de la Cultura que se desarrollará de manera presencial y online a lo largo de 2025 y 2026. El objetivo de esta iniciativa es la creación de nueva metodología paneuropea para establecer mecanismos de protección al sector cultural y creativo que garantice unas condiciones de trabajo dignas y sostenibles.

De este modo, la dinámica de trabajo persigue crear mecanismos de apoyo al sector, adaptables a distintos niveles de la Administración Pública, con estándares mínimos y protocolos de activación comunes en la Unión Europea, con indicadores para la evaluación de necesidades e impacto, así como recomendaciones para mejorar los sistemas de protección cultural.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha destacado, entre las conclusiones más relevantes de la conferencia celebrada del 8 al 10 de julio por la red de ciudades culturales Culture Next, el reconocimiento unánime de la necesidad de dar mayor protagonismo a los jóvenes europeos en el diseño y desarrollo de las políticas culturales del futuro, una realidad en línea con la nueva fase del proceso participativo de Jerez 2031, presentado a principios de este mes al sector cultural de la provincia de Cádiz.

Asimismo, ha indicado que es reseñable la incorporación de herramientas específicas para la participación juvenil en el proceso de elaboración, tanto de libros de candidatura, como en la puesta en marcha de proyectos culturales vinculados al legado de ciudades poseedoras del título de capital europea de la cultura.