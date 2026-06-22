Jerez acoge del 25 de junio al 5 de julio el Festival Andaluz de Teatro Amateur 'Ciudad de Jerez'

Francisco Zurita presentando el festival de teatro amateur Ciudad de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Jerez Ciudad Cultural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, acompañado por los representantes de la compañía Mediazuela, ha presentado la primera edición del Festival Andaluz de Teatro Amateur 'Ciudad de Jerez', que se desarrollará del 25 de junio al 5 de julio en la Sala Compañía, a las 19 horas, y nace con el objetivo de fortalecer las artes escénicas en la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

En una nota, Francisco Zurita ha expresado su "enorme satisfacción" por la puesta en marcha de la iniciativa, destacando el profundo valor del certamen. "Amateur es sinónimo de pasión, de compromiso y de vocación altruista", ha recordado el delegado, que ha subrayado que para el público jerezano "esto es un auténtico regalo, ya que supone la oportunidad de disfrutar del talento andaluz y de historias auténticas, de reír, de emocionarse y de ver todo lo que el teatro es capaz de transmitir".

Por su parte, Luis Mariano Fau, fundador del grupo de teatro Mediazuela y presidente de la Federación Gaditana de Teatro Amateur, ha explicado que más allá de la procedencia geográfica de los grupos, que abarca provincias como Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba, desde la organización se ha priorizado en todo momento la excelencia artística de las obras seleccionadas.

Por otro lado, Ignacio López, miembro de Mediazuela, ha destacado la estrecha colaboración mantenida con la Delegación de Cultura y ha aprovechado el marco de la presentación para poner en valor los más de 45 años que la compañía local lleva haciendo teatro y formando a jóvenes en la ciudad. Del mismo modo, ha recordado la sólida infraestructura que respalda al teatro amateur a través de organismos como la propia Federación, que suma ya 21 grupos provinciales, la Confederación Andaluza de Teatro Amateur (CATA) y Escena Amateur a nivel nacional.

La inauguración tendrá lugar el jueves 25 de junio con la obra 'Canción de cuna para un anarquista', a cargo de la formación gaditana Manejo Teatro. Al día siguiente, el viernes 26 de junio, la cita continuará con la puesta en escena de 'Limbo', de la compañía Contiguo Teatro de Sevilla. El cierre de este primer bloque de funciones se trasladará al lunes 29 de junio, momento en el que el grupo Teatro El Lugá, procedente de la localidad de Almáchar (Málaga), representará la comedia 'Suegras'.

Ya el martes 30 de junio el público podrá disfrutar del montaje 'Los días de la noche', del grupo Adeshora de Granada. Las representaciones se reanudarán el jueves 2 de julio con la obra 'Alicia después de Alicia', traída por el Teatro Mutante de La Rambla (Córdoba). El fin de semana comenzará el viernes 3 de julio con la representación de 'Fando y Lis', una propuesta de la compañía sevillana De Sur a Sur.

Por su parte, el sábado 4 de julio el escenario recibirá al grupo Trajano Teatro, también de Sevilla, que pondrá en escena la obra 'Promesas de libertad'. Finalmente, la clausura del festival tendrá lugar el domingo 5 de julio, día en el que la compañía jerezana Mediazuela se subirá a las tablas para representar 'Las Criadas'.