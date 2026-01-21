Jerez aplaza la celebración de la tercera edición de Los Balcones de Lola en solidaridad con las víctimas de Adamuz

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura ha decidido aplazar hasta el 7 de febrero la celebración de la tercera edición de 'Los Balcones de Lola', prevista inicialmente para este sábado, en solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo y que hasta el momento ha provocado la muerte de 43 personas.

En una nota, ha recordado que en esta tercera edición está prevista la actuación de Ismael de la Rosa y María Carrasco desde el balcón del Palacio de Villapanés, en pleno barrio de San Miguel, así como de María Terremoto, que ofrecerá su actuación desde el balcón del Ayuntamiento-Consistorio, llevando su voz al corazón institucional de la ciudad en un sentido homenaje a la figura de Lola Flores.

La jornada culminará con el 'brindis con poderío', que tendrá lugar en el Ayuntamiento en homenaje a la Capitalidad Gastronómica 2026, cuyo testigo se tenía que haber recogido esta semana en Fitur e igualmente ha quedado aplazado al no acudir ninguna delegación institucional y suspender los actos en señal de duelo por el accidente ferroviario.