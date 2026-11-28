La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, en la entrega de premios de 'Jerez en Boca'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, han asistido este sábado a la inauguración y entrega de reconocimientos del mercado enogastronómico 'Jerez en Boca' en los Claustros de Santo Domingo, evento que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de la Diputación de Cádiz y de la Fundación Cajasol.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa ha felicitado a los premiados --Bar La Moderna, Carmen Enrique, Manuel Loreto, José Luis García, Xeranthia y Bodegas Forlong--, a los organizadores por esta iniciativa así como a las empresas y productores de la zona --hasta cuarenta y seis-- por poner en valor el producto de kilómetro cero que tan importante es para la fortaleza de nuestra identidad gastronómica y consolidar la excelencia culinaria de Jerez.

El encuentro ha reunido a expositores de la ciudad y la provincia de Cádiz con showcookings, música en directo y catas maridadas.