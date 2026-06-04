Jerez (Cádiz) acogerá el I Foro de Gastronomía para debatir sobre el futuro del turismo y la hostelería

El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, presentando el I Foro de Gastronomía. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Antonio Real, y el director de Eigo Center, Luis Romero, han presentado el I Foro de Gastronomía y Ocio de la Provincia de Cádiz, un nuevo espacio profesional que reunirá en Jerez el 11 de junio a algunos de los principales referentes empresariales, turísticos y hosteleros del panorama provincial y nacional.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, bajo el lema 'Reinventarse para liderar el futuro', esta jornada que se celebrará en la propia sede de Eigo Center en la calle Einstein de la ciudad, está pensada para empresarios, directivos, profesionales y marcas que quieren entender hacia dónde evoluciona el sector y conectar con quienes ya están liderando ese cambio. El foro nace con vocación de convertirse en una cita anual de referencia para el sector gastronómico y turístico de la provincia de Cádiz.

Antonio Real ha agradecido a Eigo Center por su contribución al programa de la Capitalidad Gastronómica. "Este foro es muy importante para la hostelería por cuanto supone que las ideas que de él se deriven son esenciales para el futuro de esta industria", ha manifestado Real, que ha añadido que "están pensadas para empresarios pero también para trabajadores en un espacio que puede ser vital para entender hacia dónde vamos en un motor tan esencial como el de la hostelería y el turismo en general".

Durante la jornada participarán entidades como Horeca Cádiz, Hostelería de España, CEHAT, ICTES, Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Consejo Regulador de Vinos de Jerez, AJE Cádiz, así como empresas y grupos referentes como Hipotels, Grupo Aponiente, Grupo HACE, Makro, Rational o Ilunion Sancti Petri.

Además, el foro contará con perfiles destacados como Antonio de María Ceballos, Fernando Fraile, Gabriel Bover, Carlos León, Víctor Pacheco, Dani del Toro, Ana María Camps, Antonio Mariscal, Fernando Córdoba o Carmen Aumesquet, entre otros.

El foro abordará ideas y estrategias aplicadas al sector real, casos y modelos de negocio de éxito, debates sobre talento, liderazgo y rentabilidad, aportará una visión sobre innovación e inteligencia artificial, celebrará además un networking profesional con empresas e instituciones y permitirá crear un espacio donde generar contactos, oportunidades y colaboración.