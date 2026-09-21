Jerez (Cádiz) busca hacer "más universal" al escritor José Manuel Caballero Bonald con el centario de su nacimiento

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la presentación del Año de Caballero Bonald. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado la programación que se desarrollará para rendir homenaje al escritor, poeta y ensayista jerezano José Manuel Caballero Bonald con motivo del centenario de su nacimiento, unos actos que se espera que "trasciendan" las fronteras de Jerez y lo conviertan "en una figura todavía más universal".

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que este "ambicioso" rograma de actividades abarcará desde noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027 bajo la denominación de 'El Año Caballero Bonald'.

García-Pelayo ha resaltado la importancia de su aportación al mundo de las letras, mencionando como objetivos el "aprovechar" este centenario para que "los que no lo conocieron tengan la oportunidad de bucear en sus letras, en sus libros" y trabajar para "proteger su memoria, defender su legado y que tenga continuidad a lo largo de los próximos años".

Igualmente ha añadido que se trata de una "programación viva", que seguirá recibiendo aportaciones y que será accesible a todos, para que también llegue a todos los espacios de la ciudad, a todos los equipamientos públicos pero también a los barrios y a la zona rural de Jerez.

"Que no haya ningún rincón de Jerez al que no llegue la figura de José Manuel Caballero Bonald", ha severado la alcaldesa.

El programa que conmemora este centenario está vinculado al proyecto 'Jerez, Ciudad Cultural' e incluye un amplio abanico de propuestas culturales, institucionales y académicas, destacando entre ellas la Feria del Libro de Jerez 2026, que estará dedicada por completo al autor con recitales, charlas, exposiciones y presentaciones. Esta se hará del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Otro apartado relevante será el Encuentro celebratorio sobre la figura de Caballero Bonald, con una serie de sesiones en los Museos de la Atalaya que comenzarán el 11 de noviembre con la presentación la première absoluta del metadocumental 'Fragmentos de navegante', dirigido por Paula Romero, coincidiendo justo con la fecha del nacimiento del escritor, Premio Cervantes en 2012.

Además, se ha solicitado a la Real Fábrica de Moneda y Timbre la creación de un sello de Correos dedicado a este centenario y se ha pedido a la ONCE que uno de sus cupones del año 2027 lleve la imagen de Caballero Bonald.

Por otro lado, uno de los principales legados de esta conmemoración será la creación de un espacio dedicado a los fondos bibliográficos del autor. En este sentido, la alcaldesa ha remarcado que "por fin" se va a tener toda la biblioteca de Caballero Bonald en Jerez, tanto los libros que tienen en Madrid actualmente como los libros que tienen en Montijo.

Al respecto, ha avanzado que se va a crear una biblioteca en el Palacio de Villapanés, que será la biblioteca pública 'José Manuel Caballero Bonald', donde los 15.000 ejemplares que son titularidad actualmente de Caballero Bonald, de la familia, serán donados a la ciudad.

Sobre las acciones relacionadas con el sector editorial, el año conmemorativo incluirá la traducción al italiano de 'Luces y sombras del flamenco' y la traducción al portugués de la antología poética del autor de la generación del 50. A esto se suma la recuperación del número 29 de la revista 'Campo de Agramante'.

Las actividades educativas están diseñadas para todos los niveles académicos. Para Primaria se desarrollará la actividad 'El caballero de Argónida' y para Secundaria y Bachillerato se impartirá la charla y montaje visual 'Caballero Bonald y yo', contemplando clases magistrales sobre la poesía del autor para Educación Permanente.

La red de bibliotecas municipales llevarán a cabo actividades orientadas al fomento de la lectura y los medios de comunicación también tendrán un papel fundamental en este programa con espacios sobre Caballero Bonald en emisoras locales, la creación del pódcast 'Voz y memoria' y una campaña de poesía visual para redes sociales y mupis de la ciudad.

Gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la ciudad contará con la exposición 'Caballero Bonald. La aventura de escribir', una muestra que tendrá un carácter itinerante por pedanías y asociaciones.

El broche de oro de 'El Año Caballero Bonald' se pondrá en el último trimestre de 2027 con un gran congreso que abordará diferentes facetas del escritor aglutinadas en cuatro secciones: 'La arquitectura de la memoria y la novela andaluza', 'La poesía como desobediencia y resistencia', 'El argonauta del cante: Caballero Bonald y el flamenco' y 'el oficio de editar y la gestión cultural en el siglo XX'.

Durante el acto de presentación de esta programación especial, Josefa Parra, directora de proyectos de la Fundación Caballero Bonald ha subrayado la colaboración y el respaldo de diferentes instituciones, valorando especialmente la implicación del ámbito universitario, de los Ateneos de Jerez y de la red del Instituto Cervantes.

Como se ha señalado, se están ya llevando a cabo actividades en algunos Institutos Cervantes, como el de Nueva Delhi, donde este 24 de septiembre se va a hacer el coloquio 'Hispanismo en acción' dedicado a Caballero Bonald.

Parra ha hecho referencia a la reciente participación en un evento en São Paulo, donde el Ministerio de Cultura tenía un stand dedicado a España, con una mesa sobre Caballero Bonald y una exposición de libros.

En su opinión, el éxito de la celebración radica en "la suma de esfuerzos institucionales y ciudadanos", por lo que ha considerado "muy importante" que "se vayan uniendo vagones a este tren de Caballero Bonald, que la locomotora sea por supuesto nuestro Ayuntamiento, la Fundación Caballero Bonald, Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía".

UNA ROTONDA COMO HOMENAJE

La alcaldesa ha anunciado además una nueva acción por parte del Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, que servirá como homenaje permanente al poeta y novelista en la ciudad.

Así, ha explicado que la rotonda de la avenida Caballero Bonald se va a dedicar al autor. El proyecto se aleja de la ornamentación habitual de estas infraestructuras, ya que "se está diseñando con muchísimo cariño", siendo la escultura que la adornará "un gran libro, muy original, muy de letras y muy de promoción casi de la lectura y del orgullo del libro en Jerez", como ha afirmado García-Pelayo.