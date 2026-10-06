Jerez (Cádiz) celebra el sábado la Noche Azul y Blanca con una programación cultural y comercial en su centro histórico

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, presentando la programación de la Noche Azul y Blanca. - AYUNTAMIENTO E JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha presentado la programación de la Noche Azul y Blanca, que se celebrará el próximo sábado 10 de octubre en diferentes enclaves del centro histórico, programándose en esa jornada actividades culturales, espectáculos, música en directo, exposiciones, artesanía, exhibiciones y animación infantil.

Será entre las 17,00 horas y las 23,00 horas en la Plaza del Arenal, Calle Larga, Plaza Doña Blanca, Plaza Plateros, Plaza de la Asunción, Alameda del Banco y Plaza Rafael Rivero, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Esta edición especial estará dedicada a la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026, centrando esta acción en la instalación de una carpa, un photocol y un piano para que lo pueda tocar quien quiera en la Plaza del Arenal.

Además, el programa incluye propuestas que coinciden en el tiempo y se desarrollan durante todo el fin de semana, como son el XXIX Festival Internacional de Títeres y la Feria de la Hispanidad 'Alma Hispana', que tendrá lugar en la Alameda Vieja.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo un trabajo transversal que ha combinado la implicación de diferentes delegaciones municipales para organizar una cita anual que está inspirada en el modelo europeo de la 'Noche en Blanco', nacido en París en 2002.

El objetivo de la jornada es dinamizar el centro urbano y el comercio local a través de la participación activa de instituciones, empresas, asociaciones y vecinos en una gran muestra de manifestaciones culturales y sociales en la calle.

En este sentido, la delegada de Comercio y Consumo ha calificado como "una alegría" el celebrar de nuevo la Noche Azul y Blanca, porque es "una forma de seguir sacando a la calle, de seguir haciendo público y de seguir haciendo visible la actividad comercial y profesional de la ciudad, unida a la actividad cultural o a la actividad lúdico festiva".

Es, según ha dicho, "llenar las calles de color, de alegría, de actividad, fusionando lo más importante que para una ciudad: su actividad económica, social y cultural", añadiendo además que "el azul y blanco es por los colores de Jerez, de nuestra bandera".

"El origen ha sido las noches en blanco que se celebran en otras localidades pero nosotros siempre queremos darle ese punto diferenciador y particular de nuestra ciudad y lo realizamos acorde a los colores de nuestra bandera y en torno a la celebración del patrón, San Dionisio", ha argumentado.

La colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad ha sido "clave" para el diseño de una programación que contará con una zona de exposición comercial y actividad expositiva y promocional en la Plaza del Arenal.

Sobre la participación del sector comercial, García ha comentado que hay confirmados alrededor de 20 stands de las diferentes asociaciones, con distintos productos y servicios.

Esa es la forma de que esos establecimientos se acerquen a clientes potenciales, y que, tanto los jerezanos como los visitantes, los conozcan y puedan hacer promoción y difusión de su marca para que luego, por sus tiendas físicas o por sus páginas webs o redes sociales, contacten con ellos.

La iniciativa contempla exhibiciones de baile y deportivas en la calle Larga, junto con la apertura al público de manera gratuita de equipamientos públicos como es el caso del Conjunto Monumental del Alcázar y otros espacios privados como el Palacio San Dionisio, instalación que ofrece visitas previa reserva.

La delegada de Comercio ha animado a jerezanos y visitantes para que vengan a visitar el centro este sábado porque en Jerez "van a encontrar siempre una diversidad de actividades muy enriquecedoras".