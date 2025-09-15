Jerez (Cádiz) comienza la Semana Europea de la Movilidad con actividades de educación vial y turismo inclusivo

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, presentando la programación de actividades de la Semana Europea de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera va a comenzar este martes 16 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad con un programa de actividades lúdicas y formativas relacionadas con la educación vial y el turismo inclusivo.

La finalidad de la celebración de este ciclo es por un lado tratar de sensibilizar a la ciudadanía a favor de la movilidad urbana sostenible, a pie, en bicicleta, en medios de transporte públicos y otras soluciones limpias e inteligentes, además de suponer una oportunidad para las ciudades de experimentar medidas innovadoras en materia de movilidad, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En esta edición, la Semana Europea de la Movilidad se desarrollará bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', con el fin de promover "un cambio de mentalidad hacia una movilidad sostenible, inclusiva y segura que beneficie a toda la ciudadanía".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, ha destacado la importancia de celebrar la Semana Europea de la Movilidad para "concienciar sobre los efectos negativos de la contaminación, fomentar el uso de transportes sostenibles y caminar hacia una ciudad más accesible, segura y amigable para todos".

Ha hecho hincapié en "el esfuerzo" que está realizando el Gobierno municipal para renovar la flota de autobuses y ha recordado que, tal y como ya anunció la alcaldesa, María José García-Pelayo, "el primero de los 25 vehículos de la marca Mercedes-Benz, adquiridos a través de renting, llegará esta semana", mientras que los demás lo irán haciendo "de manera escalonada".

También ha recordado que en octubre el Ayuntamiento sacará la licitación de un nuevo renting para recibir otros 25 autobuses a lo largo del próximo año 2026, con el objetivo de renovar toda la flota. Será entonces, ha dicho, cuando Jerez pueda contar con una red de transporte público urbano "sostenible, accesible y con los últimos avances tecnológicos".

PROGRAMACIÓN

En este contexto, el programa que se propone en esa edición de la Semana Europea de la Movilidad incluye actividades como la que tendrá lugar este martes en las dependencias de la Policía Local y que consiste en una visita de miembros de la Asociación de Personas con Movilidad Reducida (ADIFI) al Centro de Control de Tráfico.

Este ciclo pone el acento en la educación vial y en la concienciación de los escolares, con actividades como la 'Ciudad sin mi coche' que tendrá lugar este martes desde las 10,00 horas en la plaza de San Miguel, y en la que participarán dos grupos de alumnos y alumnas del CEIP Miguel de Cervantes.

Los niños y niñas de Segundo y Tercero de Primaria de este centro realizarán un circuito de educación vial señalizado horizontal y verticalmente, organizado por el Departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local de Jerez, con el objetivo de fomentar el conocimiento de los escolares de las principales señales de tráfico y concienciar sobre la importancia del uso del casco.

También se realizarán en el marco de esta actividad, talleres orientados a la comprensión y respeto de las señales y normas de educación vial, a cargo del Grupo Senda.

Igualmente, se ha organizado un ciclo de jornadas educativas para escolares de Primaria de varios centros docentes, en las instalaciones del Parque Público de Educación Vial organizado por el Departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local de Jerez.

Con carácter formativo, se celebrará una campaña educativa e informativa para estudiantes sobre la normativa para el peatón y para uso del patinete y del transporte público.

Otro punto fuerte de esta programación es impulsar el turismo y la cultura sostenible e inclusiva en la línea de los retos que se propone la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. En este sentido, la Semana Europea de la Movilidad incluye una serie de actividades de turismo accesible.

De este modo, miembros de colectivos como Afanas, Apesorje o el Centro de Mayores de San Juan de Dios visitarán el Zoobotánico, las Bodegas González-Byass o el Centro Cultural Lola Flores.

Igualmente, en el marco de esta programación, tendrán lugar otras actividades como una ruta por calles emparradas de Jerez para conocer el proyecto de la Asociación Los Emparrados, y otras propuestas como la marcha ciclista Bici-Amistad, la Fiesta de la Movilidad y el reto Pedalea por una movilidad sostenible.

La Semana Europea de la Movilidad se clausurará el próximo lunes, 22 de septiembre con la constitución del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, un órgano consultivo y de participación, compuesto por distintas agrupaciones y asociaciones, cuyo objetivo principal es promover un espacio de diálogo y colaboración, con el Ayuntamiento, para analizar, proponer y coordinar iniciativas que mejoren el transporte público y la movilidad sostenible.