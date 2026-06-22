Jerez (Cádiz) se convierte en "capital" en inteligencia artificial" al acoger el Tech Summit 2026

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inaguración en los Museos de la Atalaya el Tech Summit 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado en los Museos de la Atalaya el Tech Summit 2026, un evento con más de 300 asistentes que ha convertido a la ciudad en epicentro de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

En el acto han estado también el presidente del Clúster Tecnológico Nexur, José María Martín-Mateos, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Juan Antonio Parra, y la directora del IEDT de Diputación de Cádiz, Nausika Botamino, además de la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Economía y Hacienda, Inmaculada Oliveros, y los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y José Ignacio Martínez.

El interés despertado por esta edición quedó patente el pasado viernes, cuando la organización se vio obligada a cerrar las inscripciones tras completar el aforo previsto, confirmando la "enorme expectación" generada por una cita ya consolidada como referente tecnológico e innovador de la provincia, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Como principal novedad, el Tech Summit 2026, financiado por Diputación de Cádiz, ha sido organizado de forma conjunta por el Clúster Tecnológico Nexur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (AJE Cádiz), una alianza que nace con el objetivo de "sumar esfuerzos, generar sinergias y reforzar el ecosistema empresarial y tecnológico" de la provincia.

La alcaldesa ha agradecido la labor del Clúster Tecnológico Nexur Jerez y la Asociación de Jóvenes Empresarios por "su alianza" para concentrar en Jerez un evento que la convierte en "la capital" de la inteligencia artificial y del debate en torno a ella y al presente y futuros de las nuevas tecnologías.

"Estamos en un encuentro del máximo nivel, por la calidad de las conferencias, por las experiencias que se van a presentar y a analizar, por casos de éxito que vamos a conocer aquí de la mano de profesionales con gran experiencia, que van a poner sobre la mesa sus reflexiones sobre el presente y futuro de la IA y de las nuevas tecnologías", ha manifestado García-Pelayo.

Este, ha continuado, "es el camino, y Jerez está trabajando por convertirse en un gran espacio tecnológico centrado en la innovación".

En esta línea, la regidora ha insistido en que hay que ser capaces de "conciliar lo que somos y lo que queremos ser", señalando que "estamos siendo creativos en torno a la diversificación de nuestra economía".

En eso, ha dicho, es "un puntal económico el turismo, la cultura, el sector agroindustrial", asegurando que se están creando "otros puntales económicos que son esenciales, como el tecnológico y el aeroespacial".

Por su parte, José María Martín-Mateos, presidente del Clúster Nexur, ha destacado que "tener la suerte de poder escuchar a personas con tantísimo nivel y que puedan dar luz y qué motivación debemos encontrar, es un privilegio para Jerez y un orgullo para el Clúster Nexur", ya que "tenemos que enfocarnos en los retos a los que nos enfrentamos, cómo debemos hacer las cosas".

El responsable de Nexur ha hecho hincapié en hacer que la sociedad de Jerez y de la provincia "siga evolucionando" como Hub tecnológico con el objetivo de "afianzar" su papel como "líderes en el ámbito de la digitalización y del ecosistema de la industria tecnológica".

En este sentido, Martín-Mateos ha agradecido "el apoyo decidido" del Gobierno de Jerez, la Junta de Andalucía, Diputación y todos los "players" de la sociedad, así como a la Asociación de Jóvenes Empresarios,

Por su parte, el presidente de AJE Cádiz, Juan Antonio Parra, ha remarcado que este evento puede marcar "un antes y un después" tras agradecer los apoyos y la participación institucional en el mismo. "Tener la oportunidad de tener hoy un lleno absoluto, la verdad es que nos llena de orgullo, y sobre todo, a la hora de poner el epicentro nuevamente de la tecnología aquí en Jerez", ha afirmado.

De esta manera, ha explicado que el proceso ha sido "fácil" porque han llegado a un acuerdo entre AJE y el Clúster Nexur. Así, ha hablado del "cansancio" por las "duplicidades que existen" a veces, considerando "muy importante" ponerlo sobre la mesa. "Las duplicidades que existen también en la parte asociativa y en la de los eventos, y de esta manera ha surgido un evento único", ha sostenido.

"Jerez está de moda, como dice mucho nuestra alcaldesa, y la provincia está construyendo para ser polo tecnológico muy importante. En esta tarea, es importante que llevemos una voz completamente unida, una sola voz, que veamos cómo va creciendo Jerez y cómo va creciendo la provincia en el mundo tecnológico", ha indicado Parra.

El evento ha contado con el apoyo igualmente de la Universidad de Cádiz, Andalucía Trade, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz y la Guardia Civil, entre otras entidades.

El programa ha reunido a algunos de los mayores referentes nacionales e internacionales en el ámbito de la IA y la innovación tecnológica.

Entre ellos destaca Ramón López de Mántaras, considerado uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y Europa y fundador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC; Roque Caballero, Head of Engineering de Phoenix Technologies AG y especialista en inteligencia artificial corporativa, cloud y soberanía de datos; Robert A. Carney, ex vicepresidente de Oracle y reconocido estratega en innovación tecnológica; Francisco Palao, doctor en inteligencia artificial, emprendedor y experto en transformación exponencial; y José Andrés Santos Cordero, presidente de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz y fundador del Grupo Mundocom.

A lo largo de la jornada, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias en Inteligencia Artificial, transformación digital, innovación empresarial, computación avanzada y nuevas tecnologías, además de intercambiar experiencias y establecer nuevas oportunidades de colaboración.