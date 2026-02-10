Jerez (Cádiz) cumple "un sueño de ciudad" al recoger testigo de Capital Española de la Gastronomía 2026

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, recoge el testigo de Capital Española de la Gastronomía 2026 de la anterior ciudad, Alicante. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recogido de manos del presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, y de Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 en el transcurso de un acto en el que Jerez cumple "un sueño de todos, un sueño de esta ciudad".

Este acto estaba previsto que se celebrara en el marco de Fitur, en enero en Madrid, como viene siendo habitual, pero tuvo que ser suspendido como consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, Jerez se convierte oficialmente en "epicentro de la gastronomía de este país", con un título que pone de relieve los atributos que distinguen a una ciudad gastronómica, como son el producto agrícola propio, la cocina tradicional y alta cocina de vanguardia, su patrimonio milenario del vino o los espacios de socialización como tabancos, peñas o mostos.

"Hoy es un día más que importante, es un día en el que un sueño se ha hecho realidad, un sueño de todos, un sueño de esta ciudad", ha expresado la alcaldesa, quien ha reconocido también que es "una extraordinaria responsabilidad" porque "somos conscientes que a partir de hoy Jerez se convierte en el mejor rostro, en el escaparate de la gastronomía española".

Ante eso, ha animado a "mirar con ambición" el título que ostentará Jerez durante todo este 2026 y "sobre todo las obligaciones que se derivan de este título", agradeciendo "a todos los que lo han hecho posible".

"A lo largo de este año 2026, Jerez no solamente va a poner en evidencia que realmente es una de las ciudades del mundo, no solamente de España, en la que mejor se come y se bebe, sino que es una ciudad única. Como decía Lola Flores, es otro planeta, y eso es lo que le vamos a demostrar al mundo a lo largo de este 2026", ha manifestado la alcaldesa.

Además, le ha expresado a los responsables de Capital Española de la Gastronomía que "habéis acertado porque habéis confiado en Jerez y confiar en Jerez es siempre un acierto".

García-Pelayo ha agradecido a los hosteleros el "que pusieran la semilla para la candidatura y que trasladaran la fe inmensa de que las cosas se pueden conseguir", argumentado que en España hay 8.132 ciudades y de éstas "ha sido elegida una y es Jerez".

"Tuvimos confianza y nos lanzamos, y ahora tenemos aquí la recompensa trabajando todos juntos de la mano, hablando y escuchando a los restaurantes, a los tabancos, al sector cultural, en definitiva, con los que sienten y aman Jerez y cuando uno construye una candidatura con los que sienten y aman Jerez, eso siempre sale bien", ha indicado.

La alcaldesa también ha defendido que "Jerez demuestra, una y otra vez, que cuando vamos todos a una las cosas se consiguen, se superan momentos difíciles y se alcanzan retos complejos" y que "estamos dando la lección de que cuando se trabaja en equipo se trabaja sin enfrentamientos y de manera colaborativa".

Por su parte, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ha recordado que en todas las ciudades que con anterioridad han sido Capital Española de la Gastronomía "ha quedado un poso de calidad, trabajo, proyectos y futuro" y que este título "va a venir bien a Andalucía y sobre todo a Jerez", dando "proyección internacional pero también para que los jerezanos os sintáis orgullosos de vuestra ciudad".

Mariano Palacín, en nombre de Capital Española de la Gastronomía, ha confirmado que "hoy es un día importante" porque se celebra un año más, "y van 14", un galardón con el que cada ciudad que ha ostentado este título "han mostrado su satisfacción". Este, ha continuado, "es el pistoletazo de salida para la ciudad ganadora", argumentando que "Jerez está preparada y es el momento de desplegar todas la actividades que se han preparado, de que los hosteleros se lancen y de que la ciudad suene".

La representante del consistorio alicantino, Ana Poquet, ha mostrado en primer lugar su apoyo a Jerez "por estos días difíciles" y ha indicado que para su ciudad ha sido "un antes y un después" desde el punto de vista turístico, empresarial y económico, "con datos que hablan de 42 millones de euros de impacto directo en gastos de hostelería, hotelería y alojamientos y 25 de impacto mediático, muy por encima de las expectativas que barajábamos".

En nombre de Diputación de Cádiz, su vicepresidente primero, Juan José Ortiz, ha expresado "el honor" que para el ente provincial supone este título, porque "cuando Jerez brilla, la provincia también lo hace", "Es el reconocimiento a una manera de vivir y compartir la cultura y la gastronomía que es identidad, carácter y hospitalidad", ha dicho.

En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación ha recordado "los difíciles momentos" que están atravesando estos días la provincia gaditana y su campo, una situación que "castiga de una manera muy dura a agricultores y ganaderos".

Ortiz ha trasladado en estos días de "mucho esfuerzo silencioso" un mensaje de ánimo, reconocimiento y apoyo a todas estas personas que trabajan la tierra y que sostienen "una parte esencial de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestra gastronomía".

También ha tomado la palabra la directora general de Promoción, Fomento del Turismo y Hostelería de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, que ha recordado que "la enogastronomía es uno de los motores del turismo contemporáneo, de un turismo que viaja informado, valora la calidad y no se conforma con lo superficial". En Andalucía, ha asegurado, "lo sabemos bien, y no es casualidad que la gastronomía sea uno de los recuerdos más poderosos de un destino".

En nombre de la Consejería que representa y de la Junta ha expresado "el firme compromiso material y financiero" de apoyar el programa de eventos preparado por Jerez así como la disposición de las infraestructuras para este fin.

Para todo 2026 la ciudad ha programado un gran calendario de eventos como celebración de la capitalidad gastronómica. Algunos, como la 'Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos' han tenido ya lugar dando comienzo al más de medio centenar que se han planificado definidos en colaboración con los agentes del territorio.