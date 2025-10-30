Jerez (Cádiz) encenderá su Navidad el 21 de noviembre con un espectáculo flamenco de Luis de Periquín

Archivo - Alumbrado de Navidad en el entorno del Gallo Azul de Jerez en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado este jueves que el encendido del alumbrado de Navidad tendrá lugar en la tarde del próximo viernes 21 de noviembre en el entorno de la Alameda Cristina, acompañando este acto de un concierto flamenco a cargo de Luis de Periquín.

En rueda de prensa, la alcaldesa ha adelantado que el alumbrado tendrá "detalles" al décimo aniversario de la declaración de la zambomba jerezana como Bien de Interés Cultural, con motivos luminosos de este instrumento que da nombre a la fiesta más tradicional de la Navidad en esta localidad.

Cabe recordar también que este año el periodo oficial de celebración de zambombas se inicia ese mismo día, 21 de noviembre, prolongándose hasta el 25 de diciembre.

El Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación operativa 0 se activará el 21 de noviembre a las 00,00 horas, horas antes de que arranque oficialmente la Navidad en Jerez. Este año, como principales novedades, se dispondrá de diez cámaras de video-vigilancia nuevas, que ya cuentan con los oportunos permisos, y con la unidad de drones de la Policía Local. Además, el dispositivo especial de limpieza comenzará en cuanto termine cada zambomba programada en las citadas fechas.

De igual manera, la alcaldesa ha confirmado que la inauguración del Belén Monumental será "otro día diferente" al del 21 de noviembre, una vez se estrene el alumbrado dado que son "dos momentos importantes con entidad para hacerlos en distintas fechas". Otra novedad este año es que la plaza Belén volverá a ser apta como espacio para albergar zambombas y actividades navideñas tras sus obras de mejora.

El Ayuntamiento ha indicado que el Cecop virtual estará activado de manera continua hasta el 6 de enero de 2026 y contará con presencia física en la Jefatura de la Policía Local los días 24, 28 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

La alcaldesa ha agradecido "el compromiso" de las Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios de emergencias, SAS y de las delegaciones municipales implicadas, que han trabajado en distintas mesas técnicas para definir el Plan Integrado de la Navidad de Jerez 2025-2026.

Los días de mayor incidencia recogidos en el plan por la presencia multitudinaria de personas, y expuestos por Protección Civil, son el 21, 22, 28, y 29 de noviembre, el 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 24, 31 de diciembre y 5 de enero. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre habrá refuerzo también por ser Nochebuena y Nochevieja en la zona principalmente de plaza del Arenal y La Asunción, donde hay previstas distintas actividades y espectáculos musicales.

La Cabalgata del Cartero Real se ha fijado el próximo 28 de diciembre, con salida de la comitiva a las 17,30 horas y con llegada a su lugar de partida a las 22,00 horas. En cuanto a la Cabalgata de Reyes no presentará modificaciones sobre su horario ni recorrido, tomando en gran parte de su itinerario por las calles del centro al igual que en 2025.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Respecto al dispositivo especial de Seguridad y Movilidad, éste sigue el mismo modelo que el pasado año, contemplando novedades como el refuerzo en el control de los parking subterráneos y un sistema de información en paneles para que en los accesos a los aparcamientos del centro se pueda conocer el número de plazas libres existente en éstos.

También se establecerán carriles diferenciados de tráfico para facilitar el acceso de taxis y autobuses en dirección al centro, y se activarán dos líneas lanzaderas hacia el centro de autobuses urbanos.

La primera de ellas partirá de la explanada de los 'cacharritos' de la feria y llegará hasta Alameda Cristina, mientras que la segunda partirá desde el aparcamiento del Estadio Pedro Garrido, situado en la barriada Hijuela de las Coles, con destino al Alcázar. El horario de ambas líneas será desde el mediodía hasta la noche, en ida y vuelta.

El acceso al corazón del centro será apto sólo para los vehículos de servicios públicos --taxis y autobuses urbanos-- y residentes a partir de las 15,00 horas los sábados y festivos a partir del 21 de noviembre. No obstante, el Ayuntamiento ha señalado que esta regulación será "flexible" y bajo indicación policial en función de las condiciones del tráfico. El control de estos accesos estará situado en Alameda Cristina, Honda, Corredera, Porvera, José Luis Díez y calle Puerto.

El Servicio de Tele-Taxi volverá a establecer cuatro paradas-cabecera en Alameda Cristina, Plaza Esteve, Calzada del Arroyo y calle Puerto, y se reforzará esta flota con la incorporación de licencias de localidades vecinas.

Igualmente, se hará un control reforzado de los autobuses discrecionales para que su llegada a la ciudad con viajeros procedentes de otras localidades no afecten al tráfico. Así, se establecen como parada para bajada y subida de viajeros calle Puerto y Mamelón, debiendo retornar a los aparcamientos definidos por Movilidad fuera del centro hasta la recogida de los pasajeros.

A esto se suma que se estrenarán dos nuevas cámaras de video-vigilancia de tráfico en Mamelón y Angustias, y habrá información aérea de la unidad de drones de la Policía Local, que se alternará con la unidad homóloga de drones de la Policía Nacional para tener en tiempo real la información registrada durante todos los días, tanto desde las nuevas cámaras que se van a instalar como las imágenes aéreas de los drones.

En cuanto a Bomberos, realizarán inspección previa de hidrantes en toda la zona centro y establecerán retenes con vehículos el día del alumbrado y del espectáculo flamenco.

También se ha determinado en la reunión de seguridad de este jueves que se comunicará a los hosteleros que deben marcar el perímetro asignado en sus veladores y barras para garantizar una zona de acceso peatonal.

En esa línea, se colocarán señales informativas en determinadas calles para recomendar sentido unidireccional de los peatones, a fin de facilitar su llegada más cómoda y rápida a plazas y puntos de interés donde se realicen zambombas.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Medio Ambiente, a través de Jerez UTE, dispondrá un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos desde el 21 de noviembre hasta el 8 de enero.

Las plazas se empezarán a limpiar justo al cierre por horario de las zambombas, de manera que a partir de las 02,00 horas comenzará la labor de los efectivos de limpieza viaria y de recogida de residuos con apoyo de la Policía Local para el desalojo de los espacios y para que Jerez esté por la mañana "en perfecto estado de revista", ha indicado la alcaldesa.

Habrá baños públicos fijos, con zona para personas con movilidad reducida, instalados en Alameda del Banco, Plaza Esteve y Plaza Belén, así como 15 baños 'químicos' itinerantes que se irán moviendo en función de las zonas que más lo requieran. También se instalarán papeleras de 240 litros.

Igualmente, se establecerá un Punto Violeta en la plaza del Arenal para información y prevención ante cualquier incidencia por casos de violencia de género.