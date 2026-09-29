Jerez (Cádiz) estrena una nueva producción lírica que une 'El amor brujo' y 'La vida breve' de Manuel de Falla

El delegado de Cultura, Grandes Eventos y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, junto a miembros del equipo artístico de 'El amor brujo' y 'La vida breve' de Manuel de Falla - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a poner en escena una nueva producción lírica que une las obras 'El amor brujo' y 'La vida breve' de Manuel de Falla, contando con la dirección escénica de Carlos Roó y la musical de Carlos Domínguez-Nieto, y que se suma a la celebración del 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, junto a miembros del equipo artístico ha presentado esta nueva producción lírica, que se pondrá en escena el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

"El Teatro Villamarta no podía dar la espalda a este acontecimiento", ha afirmado Francisco Zurita, haciendo referencia a la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Falla, año que coincide con el 80 aniversario de su muerte.

Esta conmemoración comenzó el pasado fin de semana con tres jornadas de 'Jerez on Falla' en los Museos de la Atalaya, cada una de ellas dedicada a las diferentes fases de la trayectoria artística del célebre músico, algo que para Zurita ha sido "un aperitivo" de este nueco espectáculo.

Carlos Roó, director de escena, ha definido esta propuesta, que une en un mismo espectáculo de los dos títulos de Manuel de Falla, de "abstracta y simbólica". "Son obras diferentes, pero se muestran al espectador con una misma estética y concepto", ha aseverado, exponiendo que el público va a encontrar en él "un trabajo honesto de todo el equipo para llegar al hueso de lo que cada obra expresa".

Para el máximo responsable escénico ha sido "un reto" conjugar la ópera y el ballet, puesto que la danza es "un lenguaje diferente". Así, "el desafío" ha sido "crear un universo estético y sonoro para las dos obras, que muestran las dos caras de amar y vivir de dos mujeres", Candelas en 'El amor brujo' y Salud, en 'La vida breve'.

"Candelas se enfrenta desde la rabia más profunda al Espectro que la persigue, encontrando una nueva vida y el amor, mientras que Salud se enfrenta al amor no correspondido entregándose a las normas sociales. Una supera los acontecimientos, la otra se ve superada por ellos", ha explicado el director de escena.

El montaje plantea la acción en "una época que no es la de hoy, pero que resulta más cercana", según ha precisado Carlos Roó, hablando de su intento de crear un universo que acerque a Falla al público de hoy "desde el ayer".

En opinión de Carlos Domínguez-Nieto, que dirigirá desde el foso a la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla, es un espectáculo "complejo" porque "musicalmente tiene de todo". También ha destacado que el Teatro Villamarta ha sido "el único" que ha afrontado en España un proyecto de estas características.

Domínguez-Nieto dirigirá desde el foso a la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla, una formación que "fundó el propio Falla hace más de 100 años", como ha recordado, poniendo además de relieve el papel del Coro del Teatro Villamarta.

El bailaor Eduardo Guerrero ha ideado la coreografía de 'El amor brujo', además de interpretar el papel de Espectro. Al respecto, ha dicho que ha sido "un reto grande", ya que él procede de otra disciplina". No obstante, ha precisado que su participación siempre ha partido de la base de "sumar en este proyecto".

El diseño de vestuario es obra de Jesús Ruiz, cuyo trabajo ha consistido en "dar coherencia" a lo que se propone en escena. En su opinión, el montaje exhibe esa capacidad que tenía Falla de "fundir la esencia del folclore con las vanguardias de la época", que lo convierte en un músico "brillante y deslumbrante, esencia de lo auténtico con un lenguaje muy moderno, limpio y sobrio".

La soprano jerezana Maribel Ortega asumirá el rol protagonista de Salud en 'La vida breve'. Sobre ello, ha contado que al estudiar la obra y el personaje, se dio cuenta de que tenía "mucho" de Salud sin ella saberlo o Salud mucho de ella. "Me he enamorado del papel", ha confesado la cantante que, con este espectáculo, cumple ya 20 años de carrera artística.

El papel de Candelas en 'El amor brujo' lo interpreta la bailarina Lorena Moreno y el cuerpo de baile también incluye a Raquel Guillén (como Lucía), Joan Fenollar (Carmelo), Nerea Ribes y Samadhi Benítez, así como Erika Leiva, conocida artista de copla que asume el rol de Cantaora.

En cuanto a 'La vida breve', además de Maribel Ortega, el elenco está formado por Antoni Lliteres, tenor que debuta en el Teatro Villamarta en el papel de Paco, Leticia Rodríguez, Alejandro López, Alejandro Otero, Gregorio García y Marta Benítez, además del cantaor Alfredo Tejada.

'El amor brujo' narra la historia de Candelas, una mujer atormentada por el espectro de su infiel y difunto marido. Para liberarse de su amor obsesivo y poder unirse a Carmelo, realiza la famosa 'Danza del fuego'.

Por su parte, 'La vida breve' es una ópera en dos actos que aborda la tragedia de Salud, una joven gitana que es seducida y abandonada por Paco, un señorito acomodado que va a casarse con una mujer de su clase social (Carmela). Salud se reencuentra con Paco en plena boda y muere de desamor a sus pies.