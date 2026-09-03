Jerez (Cádiz) forma a su personal frente al Virus del Nilo y mantiene la vigilancia hasta mediados de septiembre

La teniente de alcaldesa de Medio Rural en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez Toro, y la delegada municipal de Protección Animal, Carmen Pina, en una jornada formativa sobre el Virus del Nilo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcaldesa de Medio Rural en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez Toro, y la delegada municipal de Protección Animal, Carmen Pina, han asistido a una jornada formativa sobre el Virus del Nilo dirigida al personal municipal con funciones relacionadas con la vigilancia, prevención y control de posibles zonas de cría de mosquitos.

En una nota, el Consistorio ha señalado además que se mantiene la vigilancia intensificada en la ciudad, al continuar en situación de alerta hasta el próximo 16 de septiembre, aplicando las directrices tanto en el lugar donde se originó el foco, en el Zoobotánico, como en su perímetro de 1,5 kilómetros.

La jornada formativa se enmarca en el Proyecto Local de Fiebre del Nilo Occidental, que es ejecutado por la empresa concesionaria de extinción de plagas, Lokímica.

La actividad se ha celebrado en la sede de la Jefatura de la Policía Local, y ha sido impartida por profesionales de la Unidad de Protección de la Salud del Área de Gestión Sanitaria (AGS) Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Ha estado dirigido de forma específica a personal municipal, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, delegados de Alcaldía y alcaldes de las Entidades Locales Autónomas (ELAs).

La delegada municipal de Protección Animal, Carmen Pina, ha explicado que estas jornadas "vienen a reforzar el conocimiento y la capacidad de actuación del personal municipal, favorecer la coordinación entre los distintos servicios y contribuir a la difusión de las medidas de prevención frente a los mosquitos transmisores del virus".

Asimismo, ha agradecido de manera expresa la labor de todo el personal municipal implicado "de forma personal y profesional" durante estas semanas, desde que se detectó el caso en dos aves del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico, una de ellas fallecida.

El agradecimiento se ha hecho extensivo a los integrantes de la Unidad de Protección de la Salud del Distrito Sanitario y a la empresa Lokímica, así como a toda la ciudadanía, que "desde el primer minuto colabora en sus casas y en sus zonas, atendiendo y poniendo en marcha las medidas preventivas".

El Ayuntamiento, conforme al Plan de Acción de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, sigue el protocolo de intensificar las medidas contempladas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores.

Con el objetivo de aportar todas las garantías posibles a la población, el Gobierno ha incrementado los tratamientos habituales de fumigación y desinsectación y ha potenciado las tareas de inspección de zonas húmedas y el asesoramiento vecinal directo en todo el término municipal.