Jerez (Cádiz) ilumina la Navidad con nuevos decorativos y refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el estreno de los nuevos elementos decorativos navideños. - MANU LOPEZ IGLESIAS /AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Plaza Belén de Jerez luce desde esta tarde nuevos elementos decorativos navideños que transforman este enclave del centro histórico con su iluminación, destacando la 'Estrella de Jerez' y los corpóreos luminosos con el emblema de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido a los empresarios locales su colaboración en esta iniciativa y en otras acciones, subrayando que su implicación contribuye a engrandecer la Navidad jerezana. "La colaboración de las empresas es un pilar fundamental, tanto para grandes eventos como para el impulso de la candidatura de Jerez al título europeo", ha afirmado, según ha detallado el Consistorio en una nota.

García-Pelayo ha destacado que, gracias a la generosidad de las empresas --que aportan casi 100.000 euros-- "se refuerza la inversión en la ciudad y se alivia la carga sobre las arcas municipales, permitiendo destinar recursos a mejorar los servicios esenciales". La regidora también ha señalado que la Navidad en Jerez es "un periodo estratégico, que genera beneficios y dinamiza la economía local al atraer a visitantes de toda la región".

Los corpóreos iluminados con la identidad de Jerez 2031 refuerzan el carácter simbólico de este acto, que coincide con la recta final para la entrega del Libro de Candidatura. Más allá de iluminar la ciudad, esta inauguración se convierte en un elemento de visibilización del esfuerzo conjunto hacia la meta europea.

Para la alcaldesa, este gesto "es una forma de sentir este apoyo y, lo que es más importante, proyectar ante miles de jerezanos, gaditanos y visitantes de otras provincias y países, la firme apuesta de la ciudad por alcanzar el título europeo". "Este esfuerzo conjunto de patrocinadores, que ven en Jerez 2031 una palanca de futuro, es una demostración tangible de que la ciudad, con su tejido empresarial, está unida en este proyecto cultural y de desarrollo".

Esta iniciativa en el centro de la ciudad busca potenciar la Plaza Belén como punto de encuentro familiar. La instalación, suministrada por Iluminaciones Ximénez, consta de una Estrella Central de 17 metros de altura y siete metros de ancho con espectáculo musical, complementada por 6 motivos pequeños (estrellas) en farolas. Además, se han instalado dos unidades de motivos iluminados fabricados con tecnología Ecogreenlux, personalizados con el logotipo de Jerez 2031, también ubicados en las farolas de la plaza.

El patrocinio para la Estrella y los logotipos 2031 ha contado con la participación de once empresas: Grupo Mira, Goframa, Jerez TV, La Voz del Sur, Baelo Publicidad, Controlnet, Empresa FDZ, COPE, Cofrademanía, EFOROS han patrocinado la gran Estrella, mientras que Clínica Auditiva Audile ha patrocinado los corpóreos de la candidatura Jerez 2031. A este apoyo se suman otros patrocinios conseguidos para la Navidad 2025 como son Cruzcampo-Heineken, HLA y Obramat.

Por otro lado, durante la inauguración de los elementos ornamentales, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con los servicios públicos, asegurando que se seguirá trabajando para garantizar su cobertura, como el servicio de limpieza 24 horas, y para mejorar cada día "a través del diálogo y el esfuerzo constante". "Esta Navidad es la mejor oportunidad para dar lo mejor de esta tierra, de nuestras zambombas, y seguir demostrando que Jerez es una tierra de acogida", ha concluido.