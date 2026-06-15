Jerez (Cádiz) inaugura la 'Rotonda de la Escuela Pública' como reconocimiento al sistema educativo público

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de la 'Rotonda de la Escuela Pública'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en compañía de miembros del equipo de Gobierno municipal y de representantes del resto de la corporación municipal; del delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, y el presidente de la Flampa, Albert Bitoden, junto a integrantes de 'Marea Verde' y de diferentes colectivos sociales, ha inaugurado la 'Rotonda de la Escuela Pública', situada en la confluencia de la Avenida de Europa y la Avenida de La Granja.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la función vertebradora de la educación en el desarrollo social y cultural de Jerez, y ha subrayado el compromiso del municipio con una enseñanza pública de calidad, accesible e inclusiva. Asimismo, ha señalado que la nueva rotonda, situada en uno de los principales accesos a la ciudad, lanza un mensaje tanto a la ciudadanía como a los visitantes.

"Esta rotonda está en uno de los accesos más importantes de la ciudad y transmite un doble mensaje: da la bienvenida y refleja que se entra en una ciudad que defiende la escuela pública porque defiende la libertad", ha afirmado García-Pelayo.

La iniciativa de dedicar un espacio destacado del callejero local a la enseñanza pública nació a propuesta de distintos colectivos educativos de la ciudad, integrados en Marea Verde Jerez. Durante diez años, estas organizaciones han trabajado para reconocer la importancia de la enseñanza en el progreso local y en la formación de generaciones de ciudadanos.

En este sentido, García-Pelayo ha querido agradecer el impulso de la comunidad educativa: "Se está dando ejemplo con este gesto de unidad, una unidad que es un valor de nuestra democracia como avance de la sociedad. El Ayuntamiento, y este Gobierno municipal, es un aliado que defiende la educación pública", ha destacado, al tiempo que ha elogiado el papel de la Universidad que "se ha involucrado en los proyectos más importantes de Jerez".

Por su parte, el delegado territorial de Educación ha destacado que "la educación pública es un proyecto compartido y entre todos avanzamos hacia el reto de la excelencia educativa, esta rotonda es una conexión entre todos como símbolo".

Lola Saraza, en representación de Marea Verde, ha subrayado que "la rotulación de nuestras calles es un símbolo de memoria y de afirmación de valores compartidos", y ha considerado la jornada como "un día de celebración, homenaje y reivindicación".

Así, ha defendido que la educación pública "ha sido motor de cohesión y de modernización de la España contemporánea" y ha reclamado que siga siendo una prioridad política como derecho universal "para la construcción de una identidad colectiva". En la misma línea, ha señalado, en referencia a Albert Bitoden, que "la escuela pública crea proyectos de vida y genera oportunidades", ya que "conecta caminos al facilitar la igualdad de oportunidades".

La creación y denominación de la 'Rotonda de la Escuela Pública' persigue reconocer la labor de los centros educativos públicos de Jerez y poner en valor el trabajo de docentes, equipos directivos, personal de administración y servicios, alumnado y familias. Asimismo, busca visibilizar la educación pública como principal elemento de cohesión social, reforzar valores como la igualdad, la inclusión y la participación ciudadana, y dotar a la ciudad de un espacio simbólico integrado en su patrimonio educativo e histórico.