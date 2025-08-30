Jerez (Cádiz) incorpora una pista deportiva y un parque infantil en El Portal con fondos del Plan Cádiz Marcha 2024

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, visita las nuevas instalaciones en 'El Portal'. - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Una nueva pista deportiva y un parque infantil han sido instalados en la barriada rural de 'El Portal' en Jerez de la Frontera (Cádiz), una actuación financiada por la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Plan Cádiz Marcha 2024 que persigue "dar respuesta a las necesidades de la barriada rural y a las demandas de los vecinos".

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la alcaldesa de la localidad, María José García-Pelayo, junto a la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, ha visitado las nuevas instalaciones. Durante la cita la alcaldesa ha subrayado que "forman parte del objetivo del Gobierno local de mejorar y ampliar la dotación de equipamientos deportivos e infantiles en las barriadas rurales de Jerez".

El Consistorio ha enmarcado que el proyecto contempla la construcción de cinco nuevas pistas multideportivas en las barriadas rurales de Majarromaque, La Corta, Lomopardo, El Portal y Mesas de Asta, unas obras que han sido ejecutadas por la empresa Quality Sport 2014 S.L por un importe de 158.000 euros.

También acoge la instalación de tres parques infantiles en La Ina, La Corta y El Portal, realizada por la entidad Parques Infantiles Camipark S.L y que han alcanzado los 60.000 euros.

Al igual que el resto de las pistas, las instalaciones deportivas de El Portal cuentan con una superficie de 231 metros cuadrados e incluyen elementos para la práctica de distintos deportes, entre ellos porterías, canastas metálicas o paneles laterales.

Por su parte, el parque infantil está dotado de conjuntos modulares que son habituales en este tipo de instalaciones, como pueden ser torres de tobogán, muelles dobles o columpios.