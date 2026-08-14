Jerez (Cádiz) lanza su plan municipal de vigilancia contra el Virus del Nilo con una campaña preventiva a la ciudadanía

Cartel de la campaña creada para prevenir el Virus del Nilo en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores 2026, con una campaña dirigida a la población enfocada en la prevención de la fiebre del Nilo Occidental, elaborado por Lokimica, que también ha sido remitido al Distrito Sanitario de Jerez.

El 80 por ciento de los focos potenciales de cría se encuentran en áreas privadas, por lo que Lokimica ha elaborado también una campaña de concienciación y cartelería para educar a la población sobre el ciclo del virus, la importancia de eliminar el agua estancada y las medidas de protección personal, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Por otro lado, periódicamente se han realizado inspecciones para el control del Virus del Nilo, por el distrito sanitario, acompañado de Lokímica y por técnicos de Protección Animal en diversos puntos de posibles riesgos del término municipal.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina ha añadido que este Servicio está "en permanente alerta en estas fechas del año" para actuar "con rapidez" junto a otras administraciones y con la empresa del servicio de plagas Lokímica en caso de detectarse algún caso en el término municipal.

De hecho, ha comentado, se ha reforzado la fumigación de zonas verdes y se llevan a cabo controles biológicos en el alcantarillado durante todo el periodo estival.

Asimismo, ha manifestado que el tríptico informativo se está difundiendo en las redes sociales del Ayuntamiento y asociaciones, y contiene información sobre consejos para evitar la presencia en la medida de lo posible de mosquitos en el ámbito urbano y rural.

"Detener la fiebre del Nilo necesita de la colaboración de todos. El Ayuntamiento realiza esta campaña de control de vectores pero hay que seguir las recomendaciones para que no haya ningún caso este verano que tengamos que lamentar", ha señalado Carmen Pina.

En el tríptico, tanto el Servicio de Protección Animal como Lokímica, realizan recomendaciones de cara a la prevención contra el virus del Nilo Occidental dirigidas a evitar picaduras y frenar la cría del mosquito. También se recuerda que el control de vectores es una tarea compartida y se recomienda revisar patios, jardines y zonas comunes para evitar focos de cría de mosquitos y proteger la salud.

Finalmente, se pide a la ciudadanía que vigile los sistemas de riego y desagües, comunique los focos de agua estancada en la vía pública y que siga las recomendaciones oficiales de salud.