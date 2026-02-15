Jerez (Cádiz) nombra a José Castaño Rubiales como Hermano Mayor Perpetuo de la Hermandad del Nazareno

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo en el acto de nombramiento de José Castaño Rubiales como Hermano Mayor Perpetuo de la Hermandad del Nazareno. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo ha asistido al acto de nombramiento de José Castaño Rubiales como Hermano Mayor Perpetuo de la Hermandad del Nazareno que se ha celebrado en la capilla de San Juan de Letrán oficiada el obispo de la Diócesis, monseñor Rico Pavés. En el acto han estado presentes también el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha felicitado a José Castaño por este reconocimiento y recuerda que el nuevo Hermano Mayor Perpetuo fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad.

García-Pelayo ha destacado que es sin duda un hombre que "ha contribuido a mejorar la vida de los jerezanos y jerezanas reforzando la acción social con la creación de las Cáritas Nazarenas, destinadas no sólo a atender a los hermanos necesitados sino también a los vecinos de los barrios más humildes, poniendo mucho énfasis en la formación religiosa y la atención a enfermos y personas mayores".

"No podemos olvidar tampoco que fue uno de los principales precursores de que las hermanas del Nazareno pudieran pertenecer a la Junta de Gobierno con voz y voto cuando la mujer aún tenía vetada su salida procesional en otras cofradías de la ciudad. Podemos decir, por tanto, que fue un adelantado a su tiempo", ha afirmado también la alcaldesa.

La propuesta para que José Castaño sea nombrado Hermano Mayor Perpetuo fue de la cuadrilla de Nuestra Madre y Señora del Traspaso, de la que José Castaño fue costalero durante muchos años. Durante 76 años, y de manera ininterrumpida, ha vestido el hábito morado en la Noche de Jesús, la mayor parte de ellos bajo el paso de Nuestra Señora del Traspaso.

Su implicación con la Hermandad se consolidó en 1986, cuando asumió la secretaría durante la mayordomía de José Pérez Luna Gallegos. A la muerte de este, fue elegido hermano mayor, cargo que ejerció durante cuatro legislaturas consecutivas.

Creó el primer columbario fuera de los cementerios oficiales, ubicado en el templo de Cristina. Se inauguró oficialmente el 22 de marzo de 2002, coincidiendo con el Viernes de Dolores de aquel año. También impulsó actividades emblemáticas destinadas a vivir la Hermandad durante todo el año y no solamente en la Cuaresma.

Entre los invitados al acto se encontraba el presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, la delegada diocesana de hermandades y cofradías, hermanos mayores anteriores del Nazareno, una representación de las hermandades hermanadas de La Piedad y El Cristo de la Expiración y de hermandades con vínculos especiales como Soberano Poder y Bondad y Misericordia, representantes de la Asociación Obispo Rafael Bellido Caro, hermanos de la Orden de San Juan de Dios, Hogar San Juan y hermanos del Nazareno.