Jerez (Cádiz) pone en servicio este martes 14 nuevos autobuses y prepara la llegada del resto en las próximas semanas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado este lunes en las instalaciones de Ifeca los doce nuevos autobuses urbanos y los dos rurales que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente para renovar la flota de transporte público de la ciudad. Los vehículos entrarán en funcionamiento a partir de este martes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la presentación de los nuevos autobuses se ha llevado a cabo durante una jornada de puertas abiertas. Estos 14 vehículos se suman a los cuatro primeros que comenzaron a prestar servicio hace un año. Además, la primera edil ha hecho hincapié en que los doce autobuses urbanos que entrarán en servicio este martes forman parte de los 19 nuevos, mientras que el resto se incorporará a la circulación en las próximas semanas. La previsión municipal es contar con 25 autobuses nuevos antes de que finalice el año.

Durante el acto, la alcaldesa ha hecho balance del recorrido realizado hasta alcanzar la renovación de la flota de autobuses. En este sentido, ha agradecido el trabajo del Área de Movilidad, así como la colaboración del comité y de los trabajadores del servicio urbano. "Agradecemos vuestra confianza y el diálogo, porque con confianza y diálogo se consiguen grandes cosas", ha señalado.

En relación con ello, ha explicado que priorizó "la seguridad de los ciudadanos y de los conductores frente a las críticas". "Cuando los autobuses, especialmente los de gas, comenzaron a fallar este verano, decidimos retirar vehículos y reducir las frecuencias", ha indicado. La alcaldesa ha defendido esta decisión, cuyo objetivo era "preservar la seguridad", aunque ha reconocido que resultó "claramente perjudicial para muchos ciudadanos", por lo que ha reiterado sus disculpas.

García-Pelayo ha anunciado que este martes entrarán en funcionamiento doce de los 19 nuevos autobuses, mientras que el resto comenzará a circular en las próximas semanas. "Está siendo un proceso complejo, porque es necesario preparar y matricular los vehículos, pero a finales de año contaremos ya con los 25 autobuses nuevos", ha subrayado. La alcaldesa ha agradecido asimismo a la marca Mercedes "su eficacia y rapidez en el trabajo realizado". En este punto, ha recordado también que el día 24 de noviembre finaliza la licitación de otros 25 autobuses más con lo que la flota se renovará totalmente entre 2026 y 2027.

"Cumplimos con el objetivo de tener una flota renovada, fiable, accesible para todas aquellas personas con diversidad funcional, incluidas las personas con problemas de visión ya que los autobuses llevan incorporados un sistema braille; segura y sostenible", ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, García-Pelayo ha informado que, en paralelo, se está renovando la flota de autobuses de la zona rural que son iguales a los que circularán en la zona urbana excepto porque "los asientos son más cómodos al ser viajes más largos y provistos de cinturones de seguridad".

NUEVAS MARQUESINAS Y LÍNEAS

La alcaldesa ha vuelto a reiterar que se está trabajado en mejorar también las líneas y las marquesinas. "Desde el Área de Movilidad se está haciendo un estudio para determinar las marquesinas que se encuentran más deterioradas, porque en esta primera fase se van a cambiar el 50 por ciento de las marquesinas, un total de 50 de las 100 que existen en la ciudad". Igualmente, ha recordado que se está trabajando con los conductores y el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad "las nuevas líneas más ajustadas a las necesidades reales de los usuarios".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que este lunes se ha recibido la noticia de que el Ayuntamiento va a recibir una nueva subvención del Ministerio de Transporte por importe de 200.000 euros para abaratar el precio del billete de autobús. Al respecto, ha explicado que con esta ayuda "se mejorarán también los sistemas de billetaje de los nuevos autobuses y se les incorporará un GPS". "Tenemos que seguir trabajando para mejorar la flota de autobuses y este servicio público que es absolutamente esencial", ha apostillado.

García-Pelayo ha finalizado su intervención señalando que en "días como hoy se demuestra que la política realmente sirve para resolver los problemas de los ciudadanos y no sólo para pelearnos y que cuando un político promete algo lo cumplimos aunque algunas veces tardemos más de lo esperado".

También ha intervenido en el acto el teniente de alcaldesa Jaime Espinar, quien ha lamentado la situación en la que se encontraba el servicio de autobuses urbanos heredado del anterior gobierno, que según ha dicho fue agravada por la adquisición de vehículos "defectuosos" que tuvieron que ser retirados. Espinar ha detallado el procedimiento seguido para la compra y puesta en marcha de los nuevos autobuses que sustituyen a los anteriores, y ha subrayado que esta actuación permite dar respuesta a la "precaria" situación del transporte público en Jerez. Gracias a esta renovación, ha señalado, "los jerezanos podrán disponer del servicio que se merecen y que esté a la altura de sus necesidades".

En este acto ha participado también el presidente del comité de empresa de Comujesa, Eduardo San Honorio, quien ha expresado palabras de satisfacción en nombre de la plantilla por la mejora de las condiciones laborales y de este servicio público que se ofrece a los usuarios y ha señalado que "nos hemos encontrado un Gobierno dialogante con el que nos hemos podido entender para mejorar el servicio".

Además de los miembros de la Corporación municipal, de Entidades Locales Autónomas y barriadas rurales, Junta de Andalucía y Diputación, han sido invitados a este acto representantes de Comujesa, el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz y empresas del sector de la automoción.

También se ha convocado a la presentación de los nuevos autobuses urbanos a miembros de foros ciudadanos y de entidades de participación ciudadana como el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, la Mesa del Turismo, el Consejo Social de la Ciudad, la Mesa de la Juventud, los consejos del Mayor, de la Mujer, del Motor o del Voluntariado, así como asociaciones de comerciantes, como el Mercado de Abastos y el Mercado de la Zona Sur, y otras organizaciones como las federaciones de asociaciones de vecinos Solidaridad, Progressus, La Plazoleta 2.0 y la Coordinadora Zona Sur Existe.