Jerez (Cádiz) prepara un reconocimiento a la Paquera por el 25 aniversario de su muerte en 2029

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Grandes Eventos, Francisco Zurita, en una reunión con la familia Méndez de la Paquera de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Grandes Eventos, Francisco Zurita, se ha reunido con la familia Méndez de la Paquera de Jerez para preparar un homenaje coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento de la cantaora en 2029.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha recordado que la Paquera falleció sin herederos directos y que para preservar su legado se ha creado una fundación.

En la reunión se ha abordado también la posibilidad de crear en el cementerio una zona dedicada a los artistas enterrados en el mismo, con monumentos funerarios específiciso.

Manuel Méndez ha explicado a la alcaldesa que mantienen vínculos con la familia de Rafael de Paula, al que quieren hacer un homenaje a través de esta fundación, y ha señalado que, aprovechando que el próximo año se cumple el centenario de la Generación del 27, la familia de Paula mantiene "una estrecha relación" con la del poeta José Bergamín, admirador del arte del diestro jerezano con quien mantenía "una profunda amistad personal y una absoluta devoción artística".

El intelectual madrileño encontró en el estilo del diestro gitano la máxima expresión espiritual del arte de torear. A este respecto, la familia Bergamín va a regalar a la de Paula una obra inédita, que se quedó sin publicar y, de esta manera, publicarla a través de la Fundación Paquera de Jerez.

Como se ha señalado, la alcaldesa mantuvo un encuentro hace pocas semanas con el comité organizador del futuro I Premio Nacional por Bulerías Paquera de Jerez, compuesto por Juan Salido Freyre, Benjamín Ruiz Carmona, Eduardo Peña Rodríguez y Alfonso Salido Freyre.

A falta de concretar los detalles de las bases, la idea expuesta por el comité se fundamenta en una convocatoria única con la categoría de cante y una dotación económica de las más importantes de España, que se podría celebrar en los meses de abril o mayo de 2027.

La Paquera de Jerez es el nombre artístico de Francisca Méndez Garrido, nacida en 1934 y fallecida en 2004. Su voz es "una de las más singulares e influyentes en la historia del flamenco", convirtiéndose en una de las cantaoras gitanas "más destacadas y considerada, gracias a su fuerza interpretativa, como una de las reinas de la bulería por antonomasia".

También destacó en el fandango, así como en tientos, soleares y saetas, forjando su leyenda en el cante jondo.

Nacida en el barrio de San Miguel, en 1957 alcanzó gran notoriedad y éxito su álbum por tientos 'Maldigo tus ojos verdes', cuya letra fue escrita por Antonio Gallardo. Fue acompañada en los escenarios y grabaciones por guitarristas también de renombre como Manolo Sanlúcar, Manuel Morao y Parrilla de Jerez.

En 1971 obtuvo el premio Niña de los Peines en el concurso nacional celebrado en Córdoba y Jerez le rindió homenaje en su barrio de San Miguel, en el entorno de la que fue su casa, y junto a la capilla de la Yedra, con una estatua en bronce que destaca precisamente su arrebato y desgarro interpretativo.