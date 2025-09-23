Jerez (Cádiz) reabre el Mercado de Federico Mayo tras ocho años cerrado y una inversión de 21.000 euros

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la foto de familia de la inauguración del Mercado de Federico Mayo, en la zona sur de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Mercado de Federico Mayo, en la zona sur de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha reabierto este martes sus puertas al público tras ocho años cerrado y después de una inversión de 21.000 euros para su remodelación integral.

El acto oficial de reinauguración de estas instalaciones ha contado con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, quien ha estado acompañada por la Delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio Consumo, Nela García, junto a representantes de diferentes colectivos vecinales, sociales, asociaciones de comerciantes, personal del equipo directivo del CEIP Federico Mayo y alumnos de este centro educativo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este contexto, la alcaldesa ha comentado que "hoy es un día que se repite en la historia", en referencia a que ella misma inauguró este mismo mercado en 2013, tratándose en ese momento de un proyecto iniciado por un gobierno anterior con una inversión de un millón de euros.

"Dos años después --de esa apertura-- no gobernamos en la ciudad y cuando ahora volvemos a ser gobierno, vuelvo a ser alcaldesa, nos encontramos con el mercado cerrado", ha expuesto, lamentando esta circunstancia y destacando "el esfuerzo y la eficiencia en la gestión actual", que ha permitido la recuperación de la instalación.

Así, ha recordado que en 2013 "costó un millón de euros hacerlo" y que tras permanecer cerrado "ocho años sin generar empleo", ahora, "por 20.000 euros le hemos vuelto a dar vida". "Es el mejor dinero que se podía haber invertido", ha continuado García-Pelayo, quien ha sido contundente al afirmar que "no podemos permitir tener espacios que se han construido con dinero público cerrados y abandonados" porque eso es "tirar el dinero público, algo que no se puede hacer".

Este equipamiento público ha arrancado su andadura con la puesta en funcionamiento de nueve de sus 12 puestos, ofertando los servicios de dos fruterías, dos pescaderías, una panadería, un ultramarino, una carnicería-charcutería con precocinados, un bar donde se ofrecerán churros y una droguería-perfumería.

En este sentido, la alcaldesa ha pedido "homenajear a los héroes que son los comerciantes", aquellas personas que "después de tantos años han vuelto a confiar en el mercado y en la zona sur".

"Hoy es un día de fiesta y vamos a vivirlo así. Comienza un camino nuevo y lo importantes es que vengamos a comprar aquí, que vengamos a vivir el mercado", ha manifestado García-Pelayo.

Durante su intervención, también se ha comprometido a seguir escuchando las reivindicaciones de los vecinos para "revitalizar el barrio" y mejorar los servicios públicos necesarios, y ha resaltado que "necesitamos que la zona sur sea una zona digna para vivir".

El Ayuntamiento ha invertido un total de 20.585,15 euros en las reparaciones necesarias para ejecutar la reforma integral de esta infraestructura. Se trata de unos trabajos que se iniciaron el año pasado y en los que han estado implicadas otras áreas y servicios municipales como son Infraestructuras, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Patrimonio.

De esta manera, con una gestión transversal, el gobierno municipal ha recuperado para la ciudadanía un equipamiento que "quedó en desuso" y que ahora favorecerá la reactivación comercial y económica de la zona sur.

Además, esta acción ha contemplado la realización de dos murales decorativos que embellecen la fachada, obra de los artistas Juan Aguilar y Luis Márquez en colaboración de alumnos del CEIP Federico Mayo.

Para Nela García, delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, esta actuación ha estado sostenida en tres pilares, como son "servicio, compromiso y emprendimiento".

"Desde el principio tuvimos muy claro que había que rescatar del abandono y la desidia este edificio, había que recuperar este espacio emblemático para darle actividad económica y vida social, como punto de encuentro entre todos los vecinos y vecinas", ha afirmado.

Por su parte, en representación de los titulares del Mercado de Federico Mayo, Raúl Corral, ha agradecido la implicación del gobierno local, que ha hecho posible esta reapertura, y "la cálida acogida del vecindario".

Además, ha ensalzado el trabajo de los emprendedores que han apostado por contar con un puesto en este mercado y ha señalado que "nos han recibido con las manos abiertas" y que "se está vendiendo en todos los puestos y tenemos un género espectacular".

Corral también ha comentado que lo que se quiere es que cuando una persona mayor entre en este establecimiento, "lo haga con una felicidad increíble, recordando tiempos antiguos, y contando sus anécdotas". "Gracias al Ayuntamiento vienen muchas personas que llevan meses sin salir de casa", ha asegurado.

El horario comercial fijado para el Mercado de Federico Mayo es de 08,30 horas a 14,00 horas de lunes a sábado, con el finalidad de que los ciudadanos puedan contar con productos frescos y de calidad a diario.

Las acciones de remodelación no sólo se han centrado en el edificio que alberga el mercado, sino que en su entorno también se ha actuado para ofrecer a los vecinos mejores condiciones en su barrio.

De esta manera, a través de la Delegación de Servicios Públicos se ha mejorado la accesibilidad en el entorno de esta plaza de abastos, con la reparación del acerado de adoquín de la calle Pedro Sepúlveda y sus alrededores. Además, se han arreglado los escalones del propio inmueble.

Otras actuaciones que se han efectuado próximas a este equipamiento público del distrito sur son las reformas en las aceras del entorno de los CEIP Carlos Álvarez y Federico Mayo para mejorar la accesibilidad de estos centros docentes, solucionando deficiencias que estaban localizadas en lugares de tránsito de peatones y que afectaban especialmente a la comunidad educativa.