Jerez (Cádiz) reivindica el legado de la Paquera con el I Premio Nacional por Bulerías

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a representantes del comité organizador del futuro I Premio Nacional por Bulerías Paquera de Jerez, con el que se busca reivindicar el legado de la cantaora. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Grandes Eventos, Francisco Zurita, ha recibido al comité organizador del futuro I Premio Nacional por Bulerías Paquera de Jerez, con el que se busca reivindicar el legado de la cantaora.

El comité está estudiando en estos momentos la composición del jurado y los distintos aspectos organizativos a efectos de la sede de la final, con vistas a que pueda celebrarse entre los meses de abril y mayo de 2027, en función de las fechas del calendario de eventos de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha reivindicado "la figura fundamental, histórica y el legado" de la Paquera de Jerez, que, con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Jerez, recibirá "un nuevo homenaje a su aportación a la historia del flamenco".

Asimismo, ha agradecido a los amigos de la artista jerezana y a los aficionados que formaron parte de la antigua peña Paquera de Jerez "su empeño y esfuerzo" para promover este premio en honor a La Paquera, resaltado el que tenga carácter nacional, lo que "ofrece la importancia de la dimensión artística y lo que ha supuesto La Paquera para el flamenco".

A falta de concretar los detalles de las bases, la idea expuesta por Juan Salido Freyre, Benjamín Ruiz Carmona, Eduardo Peña Rodríguez y Alfonso Salido Freyre, integrantes de este comité organizador, se fundamenta en una convocatoria única con la categoría de cante y una dotación económica de las más importantes de España.

La Paquera de Jerez es el nombre artístico de Francisca Méndez Garrido, nacida en 1934 y fallecida en 2004. Su voz fue "una de las más singulares e influyentes en la historia del flamenco", convirtiéndose en una de las cantaoras gitanas "más destacadas y considerada, gracias a su fuerza interpretativa, como una de las reinas de la bulería por antonomasia", como se ha reseñado.

La artista jerezana también destacó en el fandango, así como en tientos, soleares y saetas, forjando su leyenda en el cante jondo.

Nacida en el barrio de San Miguel, en 1957 alcanzó gran notoriedad y éxito su álbum por tientos 'Maldigo tus ojos verdes', cuya letra fue escrita por Antonio Gallardo. Fue acompañada en los escenarios y grabaciones por guitarristas también de renombre como Manolo Sanlúcar, Manuel Morao y Parrilla de Jerez.

En 1971 obtuvo el premio 'Niña de los Peines' en el concurso nacional celebrado en Córdoba, y Jerez le rindió homenaje en su barrio de San Miguel, en el entorno de la que fue su casa y junto a la capilla de la Yedra con una estatua en bronce que destaca precisamente su arrebato y desgarro interpretativo.