Jerez (Cádiz) repartirá 4.000 botellas a dueños de mascotas para limpiar el orín de sus perros en la calle

El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal en el Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, la presidenta de Acoje, Ana Pérez, y la delegada de Comercio, Nela García, presentan una campaña para dueños de mascotas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en colaboración con la asociación de comerciantes Acoje, va a repartir entre los dueños de mascotas unas 4.000 botellas de plásticos, de fácil manejo y reciclables, que permitirán limpiar con agua y jabón las zonas donde sus perros realicen sus necesidades en las vías y espacios públicos.

Protección Animal los repartirá con los vigilantes medio ambientales en los parques de esparcimiento canino existentes en la ciudad y la Asociación de comerciantes a sus asociados, así como en su sede central, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, la presidenta de Acoje, Ana Pérez, y la delegada de Comercio, Nela García, han presentado esta campaña de sensibilización, cuyo objetivo es lograr la colaboración de los propietarios de perros a la hora de limpiar la orina de sus mascotas.

Tanto el teniente de alcaldesa como la presidenta de Acoje han manifestado que "si es necesario contar con más recipientes no hay problema" y que "lo importante" es que se colabore en "mantener limpia la ciudad y los comercios".

Jaime Espinar ha manifestado que se trata de una campaña "sencilla pero que encierra un gran compromiso", que no es otro que "mantener entre todos la ciudad lo más limpia posible y cuidada". "Sabemos que esto es responsabilidad del Ayuntamiento y estamos trabajando permanentemente en ello, pero la colaboración ciudadana es primordial y la colaboración de los propietarios de perros es esencial", ha continuado.

Al mismo tiempo, ha indicado que no es una campaña "en contra de los propietarios y sus mascotas", sino que se quiere crear el hábito de que "al mismo tiempo que se recoge los excrementos, se limpie la orina". "Estoy seguro que todos lo entenderán y que colaborarán", ha dicho.

Asimismo, ha manifestado que de esta manera se colaborará en el mantenimiento del mobiliario urbano, ya que se ha dado el caso que las papeleras del centro "se han tenido que cambiar porque la orina de los perros es corrosiva y las ha dañado mucho". Es por eso que ha considerado que "un pequeño gesto colaborativo, nos beneficiará en todos los sentidos".

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana Pérez, ha destacado que se trata de una campaña "positiva y necesaria" para la ciudad, y ha agradecido la implicación del Ayuntamiento.

Como ha recordado, Acoje "fue pionera en permitir la entrada de mascotas en los comercios" y ahora "quiere seguir colaborando en mantener la ciudad y zonas comerciales más limpias", por lo que ha pedido la colaboración de todos para conseguirlo.

Por su parte, la delegada de Comercio, Nela García, ha agradecido a Acoje su ayuda e implicación, "aportando siempre, como en este caso, campañas útiles para la ciudad y beneficiosa para todos".

"Igual que tenemos el hábito de llevar a nuestra mascota al veterinario, cuidarla y comprarle su comida, debemos coger el hábito de llevar estas bolsas cuando salgamos a pasear con ellas", ha explicado.